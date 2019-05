Maritza, madre y enfermera modelo



No puede escribirse la vida de la matancera cardenense Teresa Maritza Carrillo sin las palabras madre y enfermera. Curar, prevenir, proteger, alertar, comunicar se entremezclan en esos dos roles que la llenan de regocijo.



De los 58 años que tiene Teresa Maritza Carrillo, 4 décadas han sido dedicadas a la enfermería, desde un consultorio, como Jefa de carrera, metodóloga de la especialidad, directora del politécnico de la Salud, Jefa de Enfermería de Policlínico.



Descubrir qué faceta del impecable traje blanco con coffia le compalce más, es un misterio desde que la conocí.



“La docendia. Me complace trasladar lo que conozco, lo que he aprendido a mis alumnos. Nada me regocija más que llegar a un centro asistencial y constatar que hay alumnos míos que realizan una excelente función”.



La profesora Maritza cuando apenas cursaba el último grado de la primaria descubrió por el círculo de Interés que la enfermería le apasionaba. A sus 19 años ya había cambiado la rutina compleja de una sala de hospital por el desafío de participar como enfermera de las tropas cubanas en la guerra de Etiopía.



Al terminar la secundaria en su natal Matanzas se decidió por el politécnico de la Salud, donde dirigió la Asociación de Estudiantes y se desempeñó como Secretaria del Comité UJC. Por sus resultados fue elegida para participar en el Onceno Featival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, recuerdo que guarda entre los más valiosos porque allí vio bien cerca al Comandante en Jefe Fidel Castro.



Cómo ha logrado esa hoja de ruta impecable a la que se suma Especialista de 1 grado en Enfermería Comunitaria, Máster en Atención Integral a la Mujer, internacionalista en la República Popular de Angola, Maritza lo explica con facilidad.



“Mi esposo es mi complemento, estamos juntos hace 32 años. Él es quien me ha ayudado a superarme sin descuidar mis tareas como madre y esposa. Hoy mis dos hijos son profesionales, la hembra Ingeniera Agrónoma y el varón es médico, residente en último año de Ortopedia.







Su hijo Ernesto Fernández Carrillo la considera un ejemplo y nunca la reprocha la ausencia por causa de su trabajo, incluso cuando no recibió de sus manos el título de oro.



“Aunque ella no estaba físicamente en ese instante, lo estaba de alma, junto al resto de la familia que me acompañó”.



La profesora Maritza mantiene el ritmo conversacional de una maestra explica cada una de sus aseveraciones. Recuerda sus años como estudinate, tiempo en los que la vocación, considera, se sentía más fortalecida en los estudiantes. Hoy en cambio se prioriza la formación más integral.



De aquella etapa recuerda con especial cariño a su profesora Eva Samá, quien al frente del Círculo de Interés le despertó la admiración por una profesión a la que le ha dedicado la vida.Después la profesora Eva fue mi compañera de trabajo.



La consagración, la honestidad, la sonrisa en el rostro, la correcta comunicación con el paciente y sus familiares, la inquietud por la superación constante, el cuidado de la imagen personal constituyen características de la enfermera y enfermero modelo.



Curar, prevenir, proteger, alertar, comunicar se entremezclan en las funciones de la madre y la enfermera Maritza

Del Autor