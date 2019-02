En audio: Marlenis Costa, nadie va a quedar sin recibir ayuda

Han transcurrido más de 10 días, tras el paso de un tornado que afectó los municipios 10 de Octubre, Guanabacoa y Regla de La Habana.



Desde el mismo paso de este fenómeno poco común, muchas muestras de cariño han recibido las personas afectadas, como es el caso del movimiento deportivo cubano.



Esas figuras que tantas alegrías les han proporcionado a los habitantes de esta isla, ahora se acercan a los que aún sienten las secuelas de la trágica noche del domingo 27 de enero. Tal es el caso de la voleibolista Marlenis Costa, una de las Espectaculares Morenas del Caribe.



A la tricampeona olímpica, le impacto sobremanera los destrozos que dejó el tornado, específicamente en el combinado deportivo Pepe Barrientos de Luyanó, donde se han iniciado varias de las principales figuras del voleibol cubano. “Hay que verlo para creerlo. Si no es por la solidaridad que tenemos los cubanos no pudiéramos salir adelante. Hay que confiar en la Revolución que una vez más va a estar al lado de las personas afectadas”.



Costa, se mostró consternada por la forma en que quedó el complejo deportivo.



“Lamentablemente la instalación insignia del voleibol en la capital, donde se formaron varias de las principales figuras de este deporte, quedó destruida. Los muros fueron abajo, la nave que está al costado le cayó encima al gimnasio biosaludable, pero no tenemos dudas que se volverá a rescatar esta instalación”.



La exvoleibolista, dijo que llevan a cabo acciones para ayudar materialmente a los afectados. “Tenemos un punto en la dirección provincial de deportes, en el que vamos a recopilar ropa, zapatos, artículos esenciales para continuar con una vida normal. Siempre les pedimos a las personas que no se desesperen que nadie va a quedar sin recibir ayuda”.



Marlenis Costa, integró la escuadra de voleibol que ganó los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Atletanta 96 y Signney 2000. Ella, al igual que varias de las principales figuras del movimiento deportivo cubano, se han solidarizado con las personas que fueron afectadas por el Tornado.



Escuche y descargue las declaraciones Marlenis Costa, integrante de las Espectaculares Morenas del Caribe, generación que marcó época en la historia del deporte de la malla alta en el mundo.

