Martes, Venus y sus amores en Cuba. Lo nuevo de DCC



Lea Anderson, nombrada por Su Majestad la Reina Isabel II, Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE). Fotos: Alejandro Rojas



Los amores de Marte y Venus, coreografía de la británica Lea Anderson MBE, será el estreno de que Danza Contemporánea de Cuba, la madre de la danza en Cuba, subirá a la escena de la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso en calidad de estreno durante tres fines de semana entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre.



Considerada como uno de los íconos de la danza británica, esta pieza es la escogida, junto con otras, para celebrar el aniversario 59 de la compañía danzaría y el 20 de la presencia del British Council en la Isla.





Una adaptación contemporánea de la historia del primer ballet llevado a escena en el Reino Unido en el año 1717, con coreografía de John Weber, la pieza Los amores de Marte y Venus se nos presenta como una historia reverente, simpática y diferente.



Cada semana el estreno de la británica Lea Anderson se acompañará con otra obra del repertorio activo reciente de la compañía. Así, volverán a la escena Consagración, de los coreógrafos franceses Cristophe Beránger y Jonathan Pranlas Descours junto a la Orquesta del Gran Teatro de La Habana en el primer fin de semana de presentaciones (28, 29, 30 de septiembre), y próximamente, del coreógrafo cubano Julio César Iglesias, Coil (4, 6, 7 de octubre) y La Segunda Piel, su más reciente creación (12, 13 y 14 de octubre).





“Es raro encontrar en Europa bailarines con gran musicalidad, y los cubanos son extraordinarios, muy técnicos, muy fuertes, no solo física sino mentalmente. Mis métodos de trabajo con la coreografía siempre son interesantes e inusuales para los artistas” comentó Lea Anderson, nombrada por Su Majestad la Reina Isabel II, Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).



“Aquí he encontrado grandes bailarines para esto, con habilidades y hambre por conocer más acerca de otras maneras de crear movimiento y entender la danza. Eso me sorprende, responden a mis instrucciones con cosas completamente inesperadas y es maravillosos ser sorprendida. Nunca había venido a Cuba y esta oportunidad era muy excitante como para decir no”, dijo.





La coreógrafa, que ya cuenta más de 30 años de trabajo, ha desarrollado una línea estética que revolucionó la escena británica con sus compañías Feathertonehaughs y The Cholmondeleys. Este año llegó a la compañía DCC como parte del proyecto Islas Creativas que mantiene la compañía en conjunto con el British Council Cuba desde hace varios años y por el cual también han subidos a escena cubana obras resultado de talleres y creaciones de Billie Cowie, Theo Clinkard y Fleur Darking.



Islas Creativas promueve el intercambio entre creadores danzarios británicos y cubanos como plataforma de promoción de habilidades y experiencias en un campo ampliamente desarrollado en ambas naciones.

