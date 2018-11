Martha Cabrera: Retornar a la Patria siempre es lo mejor



Foto: Yaicelín Palma

Conocer el sistema político de Venezuela, y chocar con los Partidos de oposición y movimientos reaccionarios, le permitieron a la doctora Martha Bárbara Cabrera avizorar el siguiente paso de Jair Bolsonaro, después de su discurso como presidente recién electo de Brasil, en el que intentó desacreditar con falacias la dignidad del pueblo y Gobierno cubanos, y disolver convenios y programas, como Más Médicos, que se gestaron bajo la administración brasileña de la expresidenta Dilma Rousseff.



“El desconocimiento y la falta de preparación política, junto a las hipócritas campañas electorales ricas en iniciativas pero carentes de verdad, llevó a la mayoría pueblo brasileño a votar por Jair Bolsonaro; pero desde que nosotros lo vimos pronunciarse supimos que todo iba a dar al traste con la desintegración del proyecto Más Médicos; y fuimos preparando condiciones porque era evidente que este momento llegaría”.



Martha partió para Brasil el 12 de agosto de 2017, en respuesta al llamado que hizo el Ministerio de Salud Pública de Cuba a más de ocho mil médicos con el objetivo de asistir a la capa más humilde del Gigante Suramericano, y después de los últimos y lamentables acontecimientos en esta nación.



Hoy retorna a su Patria con la satisfacción de l deber cumplido, porque, aunque el nuevo mandatario brasileño interrumpiera contundentemente su misión, ella sabe que dotó a sus pacientes de amor, que se sobrepuso a las dificultades y hasta enfrentó cuadros clínicos poco comunes en la mayor de las Antillas.







“Nosotros dejamos muchos pacientes llorando, hasta en el Facebook hicieron públicas sus declaraciones de agradecimiento a nosotros y a Cuba. Nos acompañaron hasta el último minuto, pues viajaron cuatro horas hasta el aeropuerto en Brasil para despedirnos.

Lloramos, reímos, pero volvimos con el recuerdo de muchos momentos felices, y la alegría de que dejamos nuestra huella y llegamos a cada uno de sus corazones”.



Al salir de Cuba Martha dejaba en Manzanillo, su ciudad natal, a sus dos hijos, su padre, dos hermanas y una tía, quienes, al decir de ella, casi lloran de la emoción cuando conocieron la noticia de que la doctora de la familia regresaría a casa.



“A pesar de todos los beneficios que pueda significar una misión internacionalista para un médico cubano, siempre va a prevalecer la añoranza hacia el hogar, la familia; aun sabiendo que ellos están bien y viceversa, aun cuando el pueblo brasileño es cálido y nos acogieron con mucho cariño, no hay como lo de uno. El mejor momento de una misión internacionalista es cuando regresamos a nuestra tierra”.



En sus 25 años dedicados a salvaguardar las vidas ajenas mucho más que a la suya propia, la manzanillera Martha Bárbara Cabrera conoce los desmanes de otras naciones, algo que la motiva cada vez más a sentirse orgullosa de ser una doctora cubana y el incentivo principal para apoyar la decisión del Ministerio de Salud y el Gobierno cubanos ante los chantajes de Jair Bolsonaro.



“Cuando fuimos conscientes de la posición que asumió la nueva administración brasileña, nuestra respuesta fue rápida, no hubo vacilación. Era evidente la lealtad de todos a nuestra formación aquí en Cuba, porque como se forma un médico cubano no se forma ningún médico en el mundo”.



La doctora Martha llegó a Cuba este jueves 27 de noviembre, junto a 202 colaboradores más, en el octavo vuelo procedente de Brasil.

