Marvin Gaye o la liberación a través de la música (+Audio)





Una película da una vez más el tema para el espacio Detrás de la música. Más bien una canción escuchada en ella recuerda a uno de los verdaderamente grandes, y eso es caldo de cultivo para este programa.





Todos saben que el disco de Marvin Gaye de 1971, “Whats going on” (en español, “Qué está pasando”), está entre los cinco mejores de la historia. Su carga de conciencia social le dio mucho respeto, pues las preguntas que sobre él se hicieron exigían muchas importantes respuestas. Dos años más tarde sacó al mercado “Let’s get it on” (en español, algo así como “Vamos a seguir adelante”), décimo tercer álbum en su carrera y donde aparece el tema homónimo que fue el más exitoso de este fonograma.

Claro, para hacerlo empleó unos dos años, pero logró un verdadero ícono en la música sentimental y su sonido suave fue una revelación para los melómanos que seguíamos todas las actividades del sello Motown. Es también, sin lugar a dudas, uno de los mejores de la historia.

Please join us in remembering #Motown singer, songwriter, musician and producer, Marvin Gaye, as he would have celebrated his 79th birthday today! Which songs will you be playing in his honor? pic.twitter.com/UNLz2BAR7f — Motown Museum (@Motown_Museum) 2 de abril de 2018

“Let’s get it on” es el resultado de la madurez creativa de un cantante que tenía problemas sentimentales con su esposa y que sufría los resultados de una relación muy difícil con un padre estricto predicador religioso que le impuso una visión complicada del sexo.



Por eso para Marvin Gaye el disco es una especie de liberación de un tema que, según su biógrafo, lo mantenía inquieto, atormentado, lleno de dolor.







El disco “Let’s get it on” salió al mercado el 27 de agosto de 1973 y estuvo junto a uno de los Rolling Stones en la cima de la revista Billboard, pasando once semanas entre los más vendidos de 1973. La canción del mismo título fue su segundo número uno.











Entre junio de 1970 y julio de 1973 Marvin Gaye estuvo trabajando en esta canción... Valió la pena y también confirmó con ella que lo único mejor que la música es hablar de ella.





