Más de 1 700 periodistas en conferencia de prensa anual de Putin

2018-12-20 09:04:18 / web@radiorebelde.icrt.cu

Al menos 1 702 periodistas se acreditaron para participar en la batalla por lanzar una pregunta interesante, actual y llamativa para el presidente ruso Vladimir Putin, quien inició las conferencias anuales en 2001. Tal práctica, que tuvo un paréntesis entre 2008 y 2012, cuando Putin fungió como Primer Ministro, se convierte cada año en todo un concurso en cómo llamar la atención del jefe de Estado ruso, en medio de una masa de colegas que esta vez implantaría un nuevo récord. La sede desde 2013, el Centro Mundial de Comercio, en la ribera de Moscú, se convierte en una zona agitada, a donde llegan desde muy temprano (cuatro horas de antelación) los periodistas para tener tiempo de pasar los controles de rigor en estos eventos.



Denuncia Venezuela la ofensiva del diario español El Mundo contra Nicolás Maduro



El Gobierno de Venezuela rechazó un artículo publicado en Madrid por el diario El Mundo, el cual se suma a la campaña internacional de desinformación e instigación a la violencia contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, reportó Prensa Latina. Mediante una carta emitida por la embajada venezolana en España al director del rotativo español, Francisco Rosell, la cancillería repudió el artículo publicado el 30 de noviembre, firmado por Daniel Lozano, corresponsal del periódico en Caracas, titulado, Nicolás Maduro presidente paria en 2019. Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela enfatizó que en la publicación el periodista oculta información y ofrece una visión sesgada que viola todo código de estilo y buenas prácticas y contradice la vocación plural que afirma tener su periódico. Igualmente, el texto esboza que en el trabajo avalado por el grupo Unidad Editorial, en su condición de casa matriz del diario el Mundo se realiza un ejercicio netamente especulativo sobre la continuidad del sistema democrático venezolano. La misiva del Ejecutivo bolivariano, publicada por el portal digital Tercera Información, señala que periodista Daniel Lozano se hace eco de las posiciones asumidas por voceros de la ultraderecha venezolana y además omite datos como el voto de más de seis millones de electores que respaldaron a Maduro el 20 de mayo último. Asimismo, emplazan al periodista, quien no mencionó en su texto las afectaciones a la población del país sudamericano derivadas del bloqueo económico y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados, que impiden la adquisición de medicinas y alimentos.



Nuevo brote de ébola deja al menos 319 muertos en Congo



Al menos 319 personas han muero, en la República Democrática del Congo (RDC) como consecuencia del nuevo brote del virus del ébola. El número de los afectados por el virus de Ébola en el país africano aumentó a 542 personas, de las cueles 319 han muerto, actualmente 51 personas están bajo investigación por sospechas de ébola, según datos actualizados recientemente por la Organización Mundial de Salud (OMS). Tres ciudades altamente pobladas se encuentran en el foco de la infección y también afecta a zonas castigadas por conflictos armados, algo que complica las labores sanitarias. El brote se ha producido en un área previamente liberada de la cepa. El brote, el más letal que ha tenido la RDC y el segundo más grande del mundo, se declaró el pasado 1 de agosto y afecta a dos de las provincias más aquejadas por la violencia del país, Kivu del Norte e Ituri. Se trata del segundo brote declarado en 2018 en RDC, sólo ocho días después de que el ministro congoleño de Sanidad, OlyIlunga, proclamase el fin de la anterior epidemia, en el oeste del país, y el peor de la historia de RDC en relación al número de contagios y de muertes. La epidemia de ébola, se desencadenó en Guinea en diciembre de 2013 y es la más grave en África occidental desde su identificación en 1976, en África central. Los síntomas de ébola incluyen la aparición repentina de fiebre, debilidad, dolor muscular, dolores de cabeza y dolor de garganta. Con el paso del tiempo, se presentan cuadros de vómitos, diarrea, alteración de la función renal y hepática.



Enfrenta Trump oposición en su partido por la decisión de retirar las tropas de Siria



Diversos legisladores republicanos rechazaron la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a militares norteamericanos presentes en Siria, y llaman al mandatario a reconsiderar ese paso. La Casa Blanca confirmó la víspera que ya comenzó el regreso de tropas estadunidenses ubicadas en Siria, cuya presencia en ese país es rechazada por el Gobierno sirio, aunque negó que eso signifique el fin de la coalición liderada por Washington o de la campaña contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI). Hemos derrotado al EI en Siria, mi única razón para estar allí durante la presidencia de Trump, escribió el propio mandatario en su cuenta personal de la red social Twitter. Pero varios miembros del Capitolio expresaron su sorpresa por el hecho de que el gobernante anunciara una medida de ese tipo con tan poco tiempo de preparación, e incluso algunos muy cercanos al presidente consideraron que la medida traerá graves repercusiones. Tengo el mismo sentimiento sobre esto que tuve en Iraq: con el tiempo, esto no va a funcionar bien, expresó el senador de la fuerza roja Lindsey Graham. El Partido Republicano reprochó al expresidente Barack Obama (2009-2017) su decisión de retirar las tropas de Iraq, y miembros del Congreso consideraron que la administración Trump se arriesga a cometer un error similar en Siria, bajo el argumento de que el EI no está completamente derrotado, a pesar del tuit del presidente. Graham, así como los también senadores republicanos Joni Ernst, Tom Cotton y Marco Rubio, la demócrata Jeanne Shaheen y el independiente Angus King, enviaron una carta al jefe de la Casa Blanca para decirle que retirar las tropas estadounidenses de Siria.



Pide el Gobierno yemenita a las Naciones Unidas que inste a Arabia Saudita a respetar alto al fuego



El Gobierno de Yemen pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que haga cumplir la tregua alcanzada con Arabia Saudita, luego de que fuerzas militares sauditas violaran el alto al fuego pactado en Suecia hace menos de una semana, reportó Telesur. El primer ministro yemení, Maeen Abdelmalik, solicitó a la comunidad internacional contribuir con la tregua y exhortar a la coalición saudita a cumplir con lo establecido, en aras de poner fin al conflicto interno que persisten entre los rebeldes hutíes (apoyados por Riad) en la región desde 2015. Abdelmalik afirmó que "Es responsabilidad de la comunidad internacional, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU que estas milicias se comprometan a cumplir verbal y completamente con la implementación de lo acordado, sin retraso ni manipulación". Asimismo, recordó que los hutíes no han cumplido antiguas treguas concretadas, ocasionando "consecuencias terribles" ocurridas por el incumplimiento del cese al fuego.



