🎧 Más del 90 por ciento de los enfermos de la COVID-19 en Cuba están recuperados 2020-06-26

La Habana-. En Cuba, de los casos confirmados de la COVID-19 han sido recuperados 2 mil 180 pacientes, lo que representa el 93,8 por ciento, según afirmó este viernes el Ministro de Salud Pública José Angel Portal Miranda, al ofrecer su informe en el Grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus.



Durante el encuentro de trabajo que encabezan el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el Titular de Salud Pública precisó que de los 2 mil 325 pacientes confirmados de la enfermedad hasta este viernes, solo se mantenían ingresadas 58 personas contagiadas.

“Eso hace que el país tenga hoy 58 casos activos -el 2,5 por ciento- y de los 58 casos confirmados ingresados, 55 están en la capital, lo que representa para La Habana el 4,3 por ciento de casos activos”, acotó Portal Miranda.







En cuanto a la atención y vigilancia epidemiológica, el Ministro de Salud Pública apuntó que durante la jornada permanecían ingresados mil 002 pacientes en hospitales y centros de aislamiento para sospechosos de menor riesgo, contactos y viajeros; el número más bajo alcanzado desde que se llegó al pico de la epidemia.

De igual manera, Portal Miranda afirmó que durante los últimos quince días, La Habana, único territorio que no ha pasado a la primera fase de la etapa de recuperación, continúa disminuyendo su tasa de incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes.



A través de videoconferencia, las máximas autoridades de los Consejos de Defensa de Santiago de Cuba, la Isla de la Juventud y Matanzas informaron acerca del comportamiento de la puesta en marcha de la primera fase de la etapa de recuperación post COVID-19.



Los tres territorios confirmaron que las últimas jornadas han transcurrido con normalidad, mientras se reabren diferentes servicios básicos para la población, entre ellos centros de comercio y gastronomía, con las limitaciones establecidas, y cumpliendo todas las medidas higiénicas y sanitarias.



En el caso de la oriental Santiago de Cuba, desde hace 58 días no se reportan casos confirmados; en la Isla de la Juventud, los pineros han vivido 54 jornadas sin que aparezcan contagios de la COVID-19; y en Matanzas, durante los últimos doce días no se han diagnosticado personas con la enfermedad.



En el encuentro de trabajo también rindió cuenta La Habana, donde se mantienen activos dos eventos de transmisión local ubicados en los municipios de Centro Habana y La Lisa.



La vicegobernadora Yanet Hernández Pérez se refirió al cumplimiento de los indicadores que se evalúan en la provincia, como parte del trabajo que se realiza para poder transitar hacia la primera fase de la etapa recuperativa.



“La tasa de incidencia disminuye al 4,7 por cada cien mil habitantes; el índice de reproducción se encuentra por debajo de uno; en cuanto a los casos activos se cumple el indicador para todas las fases; y no se habían reportado en el día nuevos casos asociados a los dos eventos de transmisión local que se mantienen abiertos”, explicó la vicegobernadora habanera.



Por el comportamiento de sus indicadores, La Habana se encuentra en condiciones más favorables en el enfrentamiento a la pandemia, lo que pudiera ubicarla próximamente a transitar hacia la primera fase de la etapa de recuperación post COVID-19.



Los resultados alentadores de los últimos días deben impulsar a todos los capitalinos a actuar de manera responsable, para que también esta urbe y sus dos millones de habitantes, comiencen a dar sus pasos hacia la nueva normalidad.

