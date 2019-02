Más de mil razones por un Sí

Múltiples son los mensajes que se trasmiten a través de nuestros medios de comunicación y otros soportes como vallas y carteles en los que se exponen las razones de votar por el Si en este proceso relacionado con la reforma constitucional, reforma que con anterioridad fue sometida a debate en la población cubana.



Personalidades de la cultura, el deporte, la ciencia, los cubanos de todos sectores han dado sus criterios.



Se dice #YoVotoSí, por la unidad, por la historia, porque somos continuidad, por Fidel, por la Revolución.

Pero como todo en la vida, hay quién ante los argumentos de carácter moral, subjetivos y que apelan a la conciencia, se muestran indiferentes; llegando incluso a realizar comentarios apáticos en las redes sociales.



Y aunque la unidad, la continuidad y la Revolución son razones más que suficientes, más que válidas y certeras, para acudir a las urnas este 24 de febrero; podemos además mencionar mil razones más para un Sí rotundo.





Hace unos días leí en Facebook un comentario, incluso etiquetada, que decía #Yovotoporloquemedalagana. Entonces, pues, que ese voto y de los que piensen así sea por ejemplo por artículos como: