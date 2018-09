Más presiones para Trump con explosivo libro que saldrá a la venta

2018-09-05 13:37:50





Un mandatario inculto, colérico y paranoico, que sus secretarios y colaboradores se esfuerzan en controlar para evitar sus salidas de tono, es la descripción que trasciende del esperado libro del periodista de investigación Bob Woodward sobre el presidente de Estados Unidos, y que tituló, Miedo: Trump en la Casa Blanca.



La obra saldrá a la venta el 11 de septiembre, pero el diario The Washington Post publicó algunos extractos, a partir de una copia del texto escrito por Woodward, quien antaño, junto a Carl Bernstein, destapó el escándalo Watergate, hecho que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos en 1974.

Opinion: The dilemma Woodward’s book raises about Trump https://t.co/joPXUggiZb — Washington Post (@washingtonpost) 5 de septiembre de 2018

Las historias que ahora cuenta Woodward sobre Trump no dejan bien parado al magnate y podrían reavivar las presiones hacia un mandatario asediado por investigaciones y una elección cercana que podría dañar al Partido Republicano.



Analistas destacan diez explosivas frases en lo escrito por Woodward, como cuando narra que tras una reunión entre Trump y su equipo de seguridad nacional sobre Corea, un exasperado secretario de Defensa, Jim Mattis, comentó a su equipo de colaboradores que el presidente se comportó como un “alumno de quinto o sexto grado”.







Woodward cuenta también que después del ataque químico de abril de 2017 atribuido al gobierno del presidente sirio Bashar al Asad, Trump supuestamente llamó al general Mattis y le dijo que quería asesinar al mandatario.



“Vamos a matarlo. Vamos. Vamos a matar a un montón de ellos”, le dijo Trump a Mattis, pero después de colgar, el jefe del Pentágono habría recurrido a un asesor para encomendarle no hacer nada y ser más mesurados.



En su obra escrita, Woodward describe igualmente la frustración que vive recurrentemente el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, tradicionalmente el hombre más cercano a Trump.



En una reunión entre un circulo reducido, Kelly habría afirmado sobre Trump, “Es un idiota. Es inútil tratar de convencerlo de cualquier cosa (…) Ni si quiera sé qué estoy haciendo aquí. Este es el peor trabajo que he tenido jamás”.



Además, Kelly llama a la Casa Blanca "crazytown"... es decir..."Locolandia", según Woodward.



A su vez, el antecesor de Kelly, Reince Priebus, describe el dormitorio presidencial como el "taller del diablo", donde Trump escribe sus comentarios descontrolados para la red social Twitter a primera hora de la mañana y los fines de semana.







Woodward describe varios episodios de golpe administrativo contra Trump para proteger al país, en los que su principal asesor económico hasta marzo, Gary Cohn, y el secretario de gabinete de la Casa Blanca hasta febrero, Rob Porter retiran documentos del escritorio de Trump para evitar que los firmara.



Por ejemplo, Cohn robó una carta para impedir que el mandatario la rubricara, porque pretendía retirar oficialmente a Estados Unidos de un acuerdo comercial con Corea del Sur.



Por su parte, Cohn se refirió a Trump como un... "mentiroso profesional", según Woodward.



Los extractos del libro de Woodward difundidos por The Washington Post revelan también a un presidente irascible que ataca a sus colaboradores con una violencia poco común.



Objeto recurrente del desprecio presidencial, el fiscal general Jeff Sessions recibe un trato despiadado, pues Trump le ha calificado como un imbécil y un tipo mentalmente retrasado.



Los episodios que Woodward relata y las citas que incluye provienen de testigos y a veces, de las mismas personas que las dijeron.

Woodward aseguró que intentó sin éxito entrevistar a Trump para el libro y que el mandatario lo llamó a mediados de agosto, cuando ya estaba terminado.



La Casa Blanca y el propio Trump aseguran que la obra del periodista contiene "historias inventadas" por "exempleados descontentos".



Miembros del gobierno de Trump citados por Bob Woodward en su libro sobre Donald Trump han negado igualmente las palabras que se le atribuyen.







