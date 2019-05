Más recomendaciones para el mes de mayo fílmico

Ms recomendaciones para el mes de mayo flmico

El mes de mayo llegará cargado de buenas ofertas. En un trabajo anterior ya adelantábamos algunos de los filmes que el Proyecto 23 exhibirá en el quinto mes del año. Hoy traemos más.



Del 22 al 26 de ese mes el Multicine Infanta estrenará la cinta “Tully”, con el protagónico de la galardonada Charlize Theron. Es un drama en el que una madre recibe como regalo de su hermano una singular niñera, para el cuidado de sus tres hijos. Los conflictos no se harán esperar.



En esas fechas la misma multisala presentará una comedia francesa: “La vaca”, dirigida por Mohamed Hamidi, contando los sueños de un granjero que pretende llevar su vaca a París.





Un musical es el estreno que los cines Yara, Charles Chaplin, Acapulco y el Multicine Infanta reservan para la semana fílmica del 29 de mayo al 2 de junio: “El regreso de Mary Poppins”. Los que recuerdan y admiran el laureado título original quedarán complacidos con este regreso cargado de efectos especiales de altura, que incluye en el reparto de Dick Van Dyke, quien ocupó los protagónicos entonces, y a los conocidos hoy Meryll Streep y Colin Firth. La nueva excéntrica y mágica niñera será representada por Emily Blunt.



Finalizo con algo que recomiendo encarecidamente: “Las estrellas de cine no mueren en Liverpool”, que veremos en el Multicine Infanta, también del 29 de mayo al 2 de junio. La gran Annette Bening y el otrora niño prodigio Jamie Bell (“Billy Elliot”) se unen para contarnos los últimos días en la vida de Gloria Grahame, que recibió un premio Oscar de soporte en 1952 por “Cautivos del mal”, al lado de Kirk Douglas.



No digan que no les avisé.

