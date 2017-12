Matanceros crecen, sobre todo, ante los retos del 2017 (+Audio y Fotos)





Matanzas- Una de las provincias más productivas de la nación si tomamos en cuenta los aportes del Turismo, la rama petrolera, de la energía y el sector agropecuario; cerrará el presente año con crecimiento económico del orden del 2 por ciento y positivas realizaciones en indicadores como productividad del trabajo, ventas netas y utilidades.



Estimados oficiales indican que este 2017 concluirá con sobrecumplimiento de casi dos puntos porcentuales en las ventas totales, lo que representa más de 140 millones de pesos por encima de lo planificado, a pesar de las adversidades climatológicas y del bloqueo norteamericano que como es natural, introduce una nota de incertidumbre a las inversiones y un sentimiento de frustración al visitante e inversor norteño.







Varadero, el principal destino de sol y playa en la nación exhibe hoy 52 hoteles en explotación, poco más de 22 mil habitaciones, mientras que directivos del sector apuestan por que el destino sobrepase el millón 600 mil visitantes, en apenas un par de días.



Hoy se proyectan inversiones millonarias, de tal forma que en el plazo de un año se pongan en servicio mil nuevas habitaciones; entren en construcción cuatro nuevos hoteles y se amplíen los negocios con socios ingleses y de Malasia.





Inmuebles patrimoniales no resistieron la fuerza de los vientos de Irma



Sin llegar a causar daños como los que provocó el huracán Michelle, que por solo mencionar un ejemplo, derribó 20 mil viviendas; Irma se ensañó particularmente con los matanceros: el resultado fue de 69 mil personas evacuadas en los momentos de mayor azote de los vientos y posteriormente; daños en 2 500 viviendas, de ellas 190 con derrumbes totales.



El ministerio del turismo precisó la evacuación de poco más de 15 mil veraneantes alojados en la cayería norte cubana, operación que se realizó exitosamente y en no más de 24 horas.





De consideración fueron los daños en la CTE Antonio Guiteras



El sistema electro energético nacional, por primera ocasión en mucho tiempo quedó interrumpido, mientras que la central termoeléctrica Antonio Guiteras resultó fuertemente dañada por los embates del mar, capaces de mover rompeolas de más de 45 toneladas de peso muerto.



Las pérdidas económicas originadas por el huracán Irma, según cifra oficial, superaron en esta ocasión los cien millones de pesos, particularmente en el turismo y la vivienda, mientras que el Seguro Estatal indemnizó por más de 37 millones de pesos a productores.



En 17 días de intensas labores, acontece la primera sincronización de la unidad de 280 megavatios de potencia, pero por pocas horas. Luego de subsanadas las imperfecciones, nuevamente entra en generación para alcanzar su máxima potencia en poco menos de una semana.





La CTC y el Consejo de Estado, condecoración a trabajadores de meritoria trayectoria



En respuesta a la proeza laboral que unió en un solo puño fuerzas de diversas entidades de la nación, el sábado 14 de octubre, la Central de Trabajadores de Cuba y el Consejo de Estado, confirieron condecoraciones a trabajadores de meritorias realizaciones en la restauración de la industria.



Pero también en término de hazaña laboral habría que mencionar las labores de reconstrucción en el destino Varadero, donde si bien los fundamentales daños se localizaron en las áreas verdes y locales en la línea de playa, no pocas instalaciones sufrieron daños que alcanzaron los 70 millones de pesos.



Sin embargo, la cohesión de fuerzas y medios permitió en tiempo récord restañar las heridas y ofrecer una imagen renovada que a turoperadores internacionales, movió al asombro.



La agricultura matancera se recupera a ritmos prometedores. Sus hombres y mujeres encaran adversidades climatológicas y junto a la siembra de productos de ciclo corto, se avanza para resarcir el atraso en la siembra de papa. En estos momentos, los cuatro centrales azucareros, alistan sus moliendas, mientras que los apicultores ratifican el acopio de mil 200 toneladas del néctar, un equivalente a casi tres millones de euros.



Este año, los matanceros han sido testigos de hallazgos y curiosidades de diversa índole: evidencias de que al menos una hermana del Héroe Nacional vivió durante un tiempo prolongado en esta provincia y hasta que al menos, un sobrino de José Martí, fue matancero de nacimiento.



Estudiosos indagan sobre otra sobrina matancera del Héroe Nacional, María Fortún Martí, quien presumiblemente vio la luz en este territorio.







Sin embargo, lo más llamativo en materia de arqueología, fue el hallazgo en una de las tantas cuevas de las riberas del río Canímar, por cierto el sitio funerario a cielo abierto de mayor importancia en Cuba, evidencias de nuevos enterramientos aborígenes, que ahora se investigan en profundidad, puesto que la región ha confirmado la presencia de habitantes con una data superior a los cinco mil años.



Con el reto de mantener para la posteridad la primera ciudad neoclásica de Cuba, los matanceros se enfrascan en el complejo programa que en primer lugar; ordena urbanísticamente la zona con la categoría de Monumento Nacional y ya se labora en sus tres plazas emblemáticas, así como en las necesarias prestaciones para incentivar el turismo de ciudad que naturalmente demanda cafeterías, restaurantes, bares y hoteles de alta categoría.





Las obras de restauración en el teatro Sauto finalizarán en el 2018



Sin embargo, este 2017 es un año más, que se adiciona a la ya muy prolongada restauración del teatro Sauto. Al decir de sus directivos, el 2018 será definitorio para que abra sus puertas con una prestancia similar a la de su inauguración en el distante 1863.



Despiden los matanceros el 2017 con el convencimiento de que podemos labrar un futuro promisorio, solo posible consagrando el trabajo, la dedicación, inteligencia y apego a las enseñanzas del Comandante Fidel Castro, una figura de la que, particularmente en esta tierra, resulta más que evidente su impronta y enseñanzas.



