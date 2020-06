🎧 Matanzas entra a la primera fase de la etapa de recuperación post-COVID-19 2020-06-22 19:27:46 / web@radiorebelde.icrt.cu / Angélica Paredes López



Fotos: Estudios Revolución.



La Habana-. La provincia de Matanzas entra este 23 de junio a la fase No. 1 de la primera etapa de recuperación posCovid-19, según aprobó este lunes el Grupo Temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, que cada día encabezan el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.



Al dar al conocer la decisión, el Primer Ministro recordó que el pasado martes 16 de junio el país había anunciado el inicio de la primera etapa de recuperación pos-Covid-19, en su fase No.1, a todas las provincias y municipios del país, excepto La Habana y Matanzas, lo que se viene cumpliendo satisfactoriamente desde el pasado 18 de junio.



En esa ocasión -subrayó Marrero Cruz- sobre Matanzas se reconoció que aunque venía evolucionando favorablemente, todavía no cumplía algunos de los indicadores.



Más adelante en su intervención, el Primer Ministro precisó que “a partir del trabajo realizado en ese territorio y los resultados alcanzados, el Ministerio de Salud Pública realizó una nueva evaluación”.







En ese sentido, confirmó que “el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, al conocer los resultados de esa evaluación y verificar el cumplimiento de los cinco indicadores establecidos, decidió aprobar el pase de la provincia de Matanzas y todos sus municipios a la primera etapa, en su fase No.1, a partir de este martes 23 de junio”.



“Llamamos a los matanceros a mantener las medidas sanitarias asociadas al aislamiento físico, la desinfección de las manos y superficies, así como el uso del nasobuco”, insistió Manuel Marrero Cruz.



El Primer Ministro aseveró que “los indicadores positivos de los últimos días reafirman que cuando se extreman las medidas sanitarias, la disciplina y el control, se alcanzan resultados favorables; por lo que exhortamos a los habaneros a no cesar en ese empeño y así lograr que la capital pueda, próximamente, incorporarse a la etapa de recuperación”.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la porpuesta radial.





Antes de que se informara la decisión adoptada por el Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, la cual generó el júbilo de las autoridades matanceras presentes en la videoconferencia, rindió cuenta el gobernador de Matanzas Mario Sabines Lorenzo acerca de la situación epidemiológica en ese territorio, donde en este momento se mantienen solamente dos casos activos de la enfermedad.



Durante la reunión, también informaron los Consejos de Defensa de Cienfuegos y Sancti Spíritus acerca del inicio de la primera fase de la etapa recuperativa y la incorporación de servicios y producciones claves para el desarrollo económico y social.



En un diálogo a través de videoconferencia con el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, las máximas autoridades de ambos territorios confirmaron que existe una situación favorable para ir regresando gradualmente a la normalidad, cumpliendo todas las medidas establecidas para cada fase en esta primera etapa de recuperación pos-COVID-19.



En el encuentro, como es habitual, también rindió cuenta La Habana, provincia que presenta la mayor cantidad de casos confirmados activos en el país; pero ha disminuido la tasa de incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes, y da sus pasos -sumando esfuerzos- para poder ingresar al periodo recuperativo luego de una dura batalla frente a la epidemia.







Durante la jornada, el Ministro de Salud Pública José Angel Portal Miranda, al ofrecer una información actualizada acerca del comportamiento de la enfermedad en el país y en el mundo, subrayó que de los 45 eventos de transmisión local ocurridos en Cuba, se cerraron 42 y se mantienen activos tres.



El Titular de Salud Pública puntualizó que en La Habana, estos eventos se ubican en los municipios de Centro Habana y La Lisa.



Acotó que en Ciego de Ávila permanece abierto el de Turiguanó, en el municipio de Morón, el cual está previsto que también pueda cerrarse en las próximas horas.



Inicia una nueva semana para Cuba en su enfrentamiento de más de tres meses a la COVID-19. Comienza con cifras alentadoras y la estimulante noticia de que Matanzas entra este martes a la primera fase de la etapa de recuperación, junto a las 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, que ya la habían iniciado el pasado 18 de junio.



Mientras el mundo sigue batallando frente a la pandemia, que en apenas unos meses ha contagiado a más de 8 millones de personas y ha arrebatado la vida a más de 460 mil seres humanos; cada cubano debe seguir haciendo su parte en esta lucha frente a la COVID-19, especialmente los habitantes de la capital, para lograr que también La Habana pueda incorporarse próximamente a la primera fase de la etapa de recuperación.

Escuche el audio en nuestro Canal TeVeo.