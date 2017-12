Matanzas-Granma y Las Tunas-Industriales, en los play off del béisbol cubano





Los duelos de semifinales de la pelota cubana quedaron definidos este domingo, luego de que el campeón Granma, cedió 5-4 ante Artemisa, en el primero del doble celebrado en el 26 de julio.



Con una alineación prácticamente sin titulares, los Alazanes perdieron ante los Cazadores, y esto dejo decididas las posiciones de los cuatro equipos, que animarán la fase de play off, desde los primeros días de 2018.



Matanzas, que juega este lunes con Industriales, finaliza primero con 60-29, y enfrentará igual que en la Serie anterior a Granma, que concluyó cuarto con 49-39.



Por su parte, Las Tunas, segundo con 59-31, se las verá con Industriales, tercero en la tabla con 51-38.







Cocodrilos y Leñadores serán anfitriones de los dos primeros juegos, en los estadios Victoria de Girón y Julio Antonio Mella, respectivamente.



El match, entre yumurinos y granmenses reeditará uno de los play off de la campaña pasada, cuando los primeros se vieron superados en siete juegos, en un serie que tuvieron 3-2 a su favor, pero no lograron ganar el cuarto juego.



En la presente Serie, Matanzas domino 7-5 a Granma, en tanto Las Tunas superó con el mismo marcador a los capitalinos.



En cuanto a los equipos de Artemisa y Pinar, eliminados en esta segunda ronda, terminaron situándose quintos (42-46) los primeros, y sextos (41-49) los pinareños.

