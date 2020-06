Declaran exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri en el caso de espionaje ilegal 2020-06-20 09:51:01 / Haciendo Radio

Mientras salen a la luz declaraciones de varios involucrados, en el caso de un supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri sigue latente tras las declaraciones de varios de sus exfuncionarios que fueron llamados a declarar. En esta jornada de este viernes la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que lleva adelante las denuncias en el Poder Legislativo, llamó a declarar a la exsecretaria de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo, y al exdirector de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia, Alan Ruiz. Según trascendió, Martinengo, una de las funcionarias de confianza de Macri, recibió en varias ocasiones en la Casa Rosada a algunos de los espías involucrados en los presuntos espionajes que se cometieron desde la Agencia Federal de Inteligencia, que dirigía Gustavo Arribas. También, declaró el exagente del órgano de inteligencia Jorge Sáez que cumplió funciones de espionaje sobre Florencia Macri, la hermana del exmandatario, práctica que se extendió a los periodistas Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon y al actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.



Crecen las cifras de muertos y contagiados por la COVID-19 en el mundo



En las últimas 24 horas se registraron un total de 174 mil 400 casos, que representó la segunda cifra más alta desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, elevó el total a más de 8 coma 6 millones de personas contagiadas y más de 460 mil víctimas mortales, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Este sábado, el balance global de personas contagiadas con el nuevo coronavirus ascendió a 8 coma 66 millones de casos y a 460 mil 043 las víctimas mortales en 188 países, mientras el total de personas recuperadas supera a los 4 coma 26 millones. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia con 2 coma 2 millones de personas contagiadas y 119 mil 131 víctimas mortales, tras registrar 27 mil 800 nuevos casos en las últimas 24 horas. Brasil permanece en segunda posición y registró la víspera 54 mil casos positivos de la COVID-19, lo que elevó el total de personas afectadas a 1 millón 032 mil 913 y el número de muertes ascendió a 48 mil 954. Mientras, Rusia se queda en la tercera posición, con 568 mil 292 casos confirmados y 7 mil 831 muertos, y este viernes sumó 8 mil nuevas personas contagiadas por el nuevo coronavirus. En cuarta posición, India acumula 395 mil 048 nuevos casos de la COVID-19 y 12 mil 948 fallecidos, tras batir este viernes su récord en el balance diario de personas contagiadas por segundo día consecutivo con 14 mil 500 casos en las últimas 24 horas.



Conmemoraron en Estados Unidos el fin de la esclavitud en medio de las tensiones por el racismo en ese país



Miles de estadounidenses llenaron las calles del país este viernes con marchas para conmemorar el aniversario 155 de la abolición de la esclavitud, en pleno periodo de tensiones y de reflexión sobre la discriminación y el racismo sufrido por la comunidad negra en Estados Unidos. En Washington los manifestantes derribaron anoche una estatua del general confederado general Albert Pike, le prendieron fuego y corearon 'las vidas negras importan', según imágenes transmitidas por ABC7 New, mientras que el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter, 'La policía de Washington no está haciendo su trabajo al observar cómo se destruye y se quema una estatua'. Esta fecha suele celebrarse con servicios de oración y reuniones familiares, pero este año, la muerte de varios afroestadounidenses a manos de la policía llevó al país a marchas masivas en pleno debate sobre el racismo que marcó su pasado e impregna la sociedad actual. Varias manifestaciones tuvieron lugar en ciudades como Washington, Nueva York, Atlanta, Chicago y Los Ángeles, mientras cientos de personas denunciaron ante el monumento en memoria de Martin Luther King en Washington 'el racismo, la opresión y la violencia policial', respondiendo al llamamiento de los equipos locales de baloncesto. También, cerca de la Casa Blanca, otro grupo de manifestantes paseaba en un ambiente distendido por la recién bautizada la Plaza de las Vidas Negras Importan.



Registro Beijing 22 nuevos casos de la COVID-19



La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 27 nuevos casos de COVID-19 detectados el viernes, 4 de ellos procedentes del exterior y 23 a nivel local, de los cuales 22 se registraron en Beijing, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Desde el pasado martes, en Beijing se elevó el nivel de respuesta a esta nueva emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del brote, que hasta ahora ha dejado 205 casos confirmados. Además de los 22 casos detectados en la capital, China registró otro contagio a nivel local, en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Beijing. Por otra parte, de los 4 casos 'importados', 3 se detectaron en la provincia meridional de Cantón y el otro en la ciudad oriental de Shanghai. También, la comisión nacional sanitaria china informó que no se habían reportado ninguna persona fallecida a causa de la COVID-19, y señaló que han sido dados de alta 12 pacientes.



Defiende Lula el impeachment contra Bolsonaro para salvar vidas en Brasil



El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la destitución del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro para defender hoy la vida en Brasil, tras el registro de más de un millón de contagios de la COVID-19. El país alcanzó 'la triste marca de un millón de casos de coronavirus. El impeachment de Bolsonaro no es un asunto político', escribió Lula en Twitter. Ante esta alarmante situación, el juicio político contra el exmilitar 'es la única alternativa si queremos defender la vida', señaló Lula en la red social. Desde los inicios del mes junio, Lula responsabilizó al excapitán del Ejército de la calamidad sanitaria en su país, e insistió en que el gobernante merece la cesantía por un manejo irresponsable y negligente ante el coronavirus y por el colapso económico del país. Brasil está viviendo una profunda crisis de salud, una económica y otra de irresponsabilidad por parte del presidente de la República, denunció expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Reemplazan en Estados Unidos al juez de Nueva York que investiga a los aliados de Trump



Geoffrey Berman, el fiscal de Manhattan que supervisaba las investigaciones de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, fue removido sorpresivamente de su cargo, pero se niega a abandonarlo, destacaron este viernes los medios locales de prensa. Berman, del Distrito Sur de Nueva York, dirigió la pesquisa que envió a prisión al exabogado personal de Trump, Michael Cohen, y está investigando a su actual representante legal, Rudy Giuliani. Por otro lado, el fiscal señaló que se enteró anoche de que iba a ser sustituido cuando leyó el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, según una declaración de su oficina. Más adelante Berman, declaró, 'No he renunciado, y no tengo intención de renunciar, a mi cargo... Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin demoras ni interrupciones'. Sin embargo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, informó que Jay Clayton, el actual presidente de la Comisión de Valores y Bolsa, sería nominado para reemplazar a Berman. 'Agradezco a Geoffrey Berman, que deja el cargo después de dos años y medio de servicio como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York', dijo Barr sin dar razón alguna para la sustitución de Geoffrey Berman.



Repudia Nicolás Maduro la subordinación de la derecha venezolana con Estados Unidos



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió la posición de subordinación hacia Estados Unidos que asumen algunos sectores de la extrema derecha nacional. En su cuenta en la red social Twitter, Maduro calificó de apátrida y traidores al sector radical de la oposición, y aseguró que están corrompidos por la ambición, el odio y la sumisión a intereses foráneos y reiteró que con su saña hacia el país pretenden fracturar la soberanía nacional y entregarlo a intereses extranjeros. También, Maduro resalto el amor de los venezolanos que defienden su nación con fortaleza y dignidad, subrayó además que el pueblo resiste y vence las dificultades. Por otro lado, altos funcionarios del Ejecutivo han denunciado reiteradamente que mientras el Gobierno insiste en el diálogo y promueve la celebración de los comicios parlamentarios con la participación de todas las fuerzas políticas, el sector más radical de la derecha, liderado por el diputado opositor Juan Guaidó, promueve acciones para desestabilizar al país.



Lista China para realizar las pruebas en humanos de nueva vacuna contra la COVID-19



China informó hoy que en breve probará en humanos una vacuna de tipo ADN y desarrollada para combatir a la COVID-19, luego de obtener resultados promisorios en animales. El hospital Huashan de Shanghái será el escenario de los estudios de la nueva inyeción, elaborado por la biotecnológica Advaccine. China, prevé que en el otoño esté lista para uso de emergencia alguna de las seis vacunas contra la Covid-19, que somete actualmente a ensayos clínicos. Cinco de esas vacunas la han desarrollado empresas domésticas y la sexta es un proyecto de la firma china Fosun, la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer. Esta semana se supo que dos nuevas vacunas chinas de tipo inactivada demostraron efectividad en la estimulación del sistema inmune en los voluntarios, no arrojaron efectos adversos de importancia y se realizaron bajo el método aleatorio, doble ciego y controlado con placebo. Mientras, que la vacuna que se prueba y que fue producida por el Grupo Nacional Farmacéutico (Sinopharm) se convirtió en 'el primer candidato en el mundo que demostró inmunogenicidad favorable y seguridad'. Además, esta vacuna fue ofrecida hace unos días a empleados de empresas estatales chinas que trabajan en el exterior, y su aplicación es completamente voluntaria, con un consentimiento firmado previamente y la segunda dosis se administraría entre los 14 y 28 días posteriores a la primera, según precisó una notificación de la firma.