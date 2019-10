Mayoría de los estadounidenses apoyan el juicio político contra Trump

Mayora de los estadounidenses apoyan el juicio poltico contra Trump

2019-10-09 09:57:16 / web@radiorebelde.icrt.cu

Una encuesta realizada por el diario estadounidense The Washington Post y la Escuela de Política y Gobierno Schar, de la Universidad George Mason, reveló que la mayoría de los estadounidenses apoya la decisión de la Cámara de Representantes de una investigación para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. La interrogante planteada en el sondeo era, “¿Crees que el Congreso debería o no haber comenzado una investigación de impeachment a Trump?, a lo que el 58 por ciento de los participantes respondió Sí. Por otra parte, el 49 por ciento de los entrevistados consideró que la Cámara Baja debería directamente acusar a Trump y recomendar su destitución, mientras que solo 38 de cada 100 encuestados rechazaron las pesquisas. Otra de las preguntas de la encuesta planteaba si “el presidente Trump cumple o no con los estándares adecuados de ética para el Gobierno”, a lo que el 60 por ciento de los encuestados respondió “No”, mientras que el 35 por ciento dijo "Sí". La encuesta fue realizada por teléfono entre el primero y el 6 de octubre pasados, con una muestra nacional aleatoria de 1 007 adultos, con un margen de error de 3.5 puntos porcentuales.



Rechaza la Casa Blanca cooperar en las investigaciones del juicio político contra Trump



La Casa Blanca comunicó a la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, su negativa a cooperar en la investigación del juicio político contra el presidente Donald Trump. En una carta de ocho páginas enviada también a los líderes de tres comités de ese órgano que conducen la pesquisa contra Trump, el abogado de la mansión ejecutiva Pat Cipollone acusó a los demócratas de la Cámara Baja de hacer demandas sin un respaldo legal al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, Cipollone manifestó que los demócratas violan la Constitución y los precedentes sobre el tema al abrir ese proceso, el cual se enfoca en los tratos del gobernante con Ucrania y sus llamados a ese país para que investigue al exvicemandatario y candidato presidencial Joe Biden. Como parte de ese proceso de investigación contra Trump, los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores, y Supervisión y Reforma han emitido varias citaciones a funcionarios y entidades de la administración para que brinden su testimonio o entreguen documentos vinculados con las interacciones del jefe de Estado con Kiev.



Decreta Lenín Moreno un Toque de Queda parcial en varias zonas estratégicas



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó un "toque de queda" parcial en varias zonas estratégicas cercanas a las edificaciones gubernamentales, luego que movimientos sociales e indígenas ingresaran a la sede del Parlamento en Quito. De lunes a domingo, entre las 20 horas y hasta las 5 horas, se establece la limitación del derecho a la libertad de tránsito y movilidad, para todo el territorio nacional, específicamente, en las cercanías de edificios estadales y otras instituciones que defina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este Decreto Ejecutivo 888 también se dispone el traslado de la sede del Gobierno desde Quito hasta Guayaquil, anunciado por Moreno en la noche del lunes. Asimismo, el "toque de queda" se extenderá el tiempo que dure el "estado de excepción", declarado la pasada semana por el mandatario Lenín Moreno, que lo decretó por 60 días, pero la Corte Constitucional lo limitó a 30.

Realizarán hoy en Ecuador una huelga nacional en contra de las medidas del Gobierno



Representantes de diferentes sectores de la sociedad de Ecuador realizarán hoy una huelga nacional a favor de la derogación del cese del subsidio a combustibles y de otras reformas económicas que perjudican al pueblo. La convocatoria, que circula en las redes sociales desde hace una semana, cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, gremios de trabajadores, movimientos de pueblos y nacionalidades indígenas, asociaciones campesinas, estudiantes universitarios y ciudadanía en general. El paro se desarrollará en Quito y otros puntos del país, luego de siete días consecutivos de movilizaciones, iniciadas el pasado 3 de octubre con la suspensión de actividades por parte de transportistas a nivel nacional, a raíz de la entrada en vigor de la liberación en los precios del diésel y la gasolina extra, decretada por el presidente Lenín Moreno.



Denuncian en Venezuela que Guaido saboteó los debates en la Asamblea Nacional



El opositor Juan Guaidó saboteo el derecho de palabra a los diputados del Bloque de la Patria durante el debate en la Asamblea Nacional, denunció la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz. Al respecto la parlamentaria explicó que Guaidó mandó a cortar el audio del micrófono al parlamentario del Bloque de la Patria, Darío Vivas, cuando mostraba las fotos del dirigente opositor con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. La bancada parlamentaria retornó el 24 de septiembre pasado a la Asamblea Nacional, como parte de los acuerdos parciales firmados por el Gobierno y sectores de la oposición en la Mesa Nacional de Diálogo, con el propósito de avanzar hacia una salida negociada a la crisis política existente en Venezuela. En septiembre pasado, el Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación penal a Guaido por una serie de fotografías en las cuales varios componentes de los Rastrojos. Este grupo está vinculado a los delitos de narcotráfico, asesinato y extorsión, y estos individuos habrían ayudado a Guaidó a trasladarse a territorio colombiano en vísperas de la falsa operación de ayuda humanitaria orquestada por la oposición venezolana en febrero de 2019, con apoyo logístico y material de Washington y Bogotá.



Aseguran en Irán el fracaso de la campaña de presiones de Estados Unidos



La campaña de presión contra su país implementada mediante las sanciones de Estados Unidos fracasó, señaló el presidente de Irán, Hassan Rohani durante una reunión con su ministro de Inteligencia, Mahmud Alavi, y altos funcionarios. Aunque no lo admitan, los enemigos de la República Islámica y el pueblo iraní han aceptado que la estrategia de ‘máxima presión’ falló, y deben dejar de lado este enfoque hacia nuestro país, expresó Rohani, quien también instó a Estados Unidos que renunciará a esa estrategia. Además, el presidente iraní afirmó que su país muestra mejorías en varios indicadores económicos, a pesar de las dificultades sin precedente y de las enemistades de otros países contra Irán. Por su parte, el primer vicepresidente del país, Es'haq Jahangiri, reafirmó que los indicadores macroeconómicos de Irán están mejorando.



Recibirá Lula el Premio de los Derechos Humanos de la mayor central sindical de Estados Unidos y Canadá



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibirá mañana el Premio George Meany-Lane Kirkland de Derechos Humanos 2019, de manos de Richard Trumka, titular de la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Según la página del Partido de los Trabajadores (PT), Trumka, quien está al frente de la mayor central sindical de Estados Unidos y Canadá, viajará a la ciudad brasileña de Curitiba para entregarle la distinción a Lula, preso desde abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de la sureña ciudad. La nota de la federación, que reúne a más de 10 millones de trabajadores afiliados y a 54 federaciones sindicales, señaló en la ocasión que 'las mujeres y hombres de la AFL-CIO conceden este premio a Lula y prometen continuar en nuestra solidaridad con la lucha por la justicia y la democracia en Brasil y en el mundo. En la misma jornada, Lula también recibirá a Pepe Álvarez, secretario general del Sindicato Unión General de Trabajadores, la mayor central sindical de España.



Resalta el primer ministro de Irlanda que ve muy difícil alcanzar un acuerdo del Brexit



El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, admitió que ve muy difícil que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) puedan llegar a un acuerdo sobre el 'brexit' antes del 31 de octubre, mientras aumenta el pesimismo por la falta de consenso. Además, Varadkar recalcó, en unas declaraciones a la cadena irlandesa RTE, que hay 'grandes brechas' entre las dos partes, si bien reconoció que se esforzará hasta el 'último momento' para conseguir un pacto, aunque no a cualquier precio', para la República de Irlanda, Irlanda del Norte y el resto de la UE. Las negociaciones entre Londres y Bruselas están al borde del colapso después de que el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, admitiese la víspera que ve 'esencialmente imposible' llegar a un acuerdo de forma negociada antes del 31 de octubre. Además el pesimismo entre los políticos aumentó después de que Johnson mantuviese una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, en la que al parecer ésta admitió como 'altamente improbable' conseguir el consenso necesario.

