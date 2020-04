En Audio: Me arrebataron de la muerte





Cuando, de manera oficial en el Centro de Prensa Internacional anunciaron la existencia de personas que habían rebasado la COVID-19, me alivié…Fue como empezar a divisar una luz al final del camino que te muestra por dónde salir. No porque piense que habrá complicaciones severas, confío en nuestros servicios médicos y qué decir de los profesionales de la Salud Pública en la Isla.



Pues con la noticia y desde el aislamiento en casa, me empeñé en contactar con esos pacientes. Quiero conocer su experiencia de vida que, para nadie fue un secreto, fue bien dura. Pero no lo digo yo, lo dice él mismo…

Me le escapé a la Muerte… Pensé que no vería a mis nietos crecer y que no llegaría a mi cumpleaños este primero de abril. Ahora voy a vivir mi vida con fuerza y ganas

Puede escuchar y descargar el audio desde nuestro canal de iVoox:





Miguel Ramírez es el encargado de garantizar la eficiencia del parque automotor de la Empresa Distribuidora de Medicamentos ENCOMED. A su edad, nunca pensó que renacería como el ave fénix.

Mi hija vino de Milán, Italia. Entonces ella tenía infección en un riñón; fuimos al consultorio médico, le hicieron análisis y lo que le dio fue la enfermedad que tenía. Llegaron a la pesquisa que realizan en las comunidades, me vieron estornudar y me llevaron para hacerme las pruebas y, gracias a la vida, me descubrieron que hacía un mes tenía Neumonía y no lo sabía, así llevaba trabajando con mareo y fatigas. Me pusieron en observación y ya como estaba débil, los anticuerpos estaban trabajando en otro lado, tenía partes vulnerables, me atacó el virus; lo que pasa que yo soy fuerte y con el tratamiento y la atención que me dieron me salvaron la vida. Los médicos de aquí de Cuba son profesionales de verdad. Si aquí no tuviéramos ese Bloqueo Económico, este país fuera el primero en Potencia Médica, el primero del mundo. En el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, más conocido como Naval, todos los médicos, enfermeros, personal de limpieza, pantristas, como esa gente no hay nadie, me atendieron como si fuera familia, la verdad





¿Miguel, en algún momento tuvo miedo? No…Tuve miedo porque pensaba que era mi hija la infectada. A mí me importaba un comino morirme, lo mío era ella, ese era el miedo mío. Ya después de que yo me enteré que había salido de la enfermedad, entonces dije para mis adentros, a vivir ahora. Porque yo sé que la Revolución Cubana sí se ocupa de lo que tiene que ocuparse. A mí no me faltó nada en ese hospital. Empezando por los doctores, que conservo los nombres de los especialistas de la sala completa. Tremenda atención conmigo, la verdad.



Usted que vivió en carne propia las consecuencias y daños que provoca esta enfermedad para un ser humano, ¿qué opinión usted le merece con aquellas personas indisciplinadas que no cumplen con el debido aislamiento en sus hogares? Yo he visto en las calles todavía a muchachos, hombres mayores sin el nasobuco puesto, eso no se hace. Aquí un enfermo en un hospital cuesta y le cuesta al Gobierno, entonces ¿por qué nos vamos a arriesgar a andar en la calle, si está informando que es una pandemia, que está matando a la gente? ¿Por qué nos vamos a arriesgar a contagiar a alguien, si lo están diciendo? Es gente que no quieren a nadie, ni a sus hijos, madres, familiares, a nadie. Las atenciones médicas hay que agradecerlas toda la vida y es que no tengo palabras para hacerlo. Quien diga lo contrario del servicio de los profesionales cubanos es un mentiroso y un grosero. Como este país no hay dos, empezando por nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel hasta el Consejo de Estado que están haciendo lo que tienen que hacer.







¿Qué mensaje usted, desde su experiencia personal, le diría al pueblo de Cuba? Al pueblo de Cuba le digo que cooperen y que hagan todo lo que está establecido en la Ley, porque desgraciadamente yo la pasé y me le fui a la muerte, pero todo el mundo no tiene la misma facilidad para enfrentar esta enfermedad. Aunque en este país no hay riesgo alguno, pero no vamos a provocar la muerte por gusto. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, cuidar a la familia, porque si tú no cuidas tu familia quién la va a cuidar. Yo estoy aquí hasta el día 18, el día diecisiete es que me dan de alta médica y ando con el nasobuco puesto en la boca en mi casa y yo estoy limpio ya.



En esta Bitácora de una Muerte Arrebatada, quiero que se les quede en sus memorias la voz de Miguel Ramírez Sardiñas, el tercer paciente habanero en ser dado de alta médica al enfrentar y ganar contra el nuevo coronavirus Sars-Cov-2 que, en compañía de su familia y amigos, este 1º de abril cumple 65 años de vida y, como él mismo dice, se le escapó a la muerte. ¡Felicidades, Miguel!

