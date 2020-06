🎧 Me vuelvo a sentar en el malecón de Cienfuegos en la PosCOVID-19



Fotos de la autora.



Cienfuegos, Cuba. - Qué tranquilidad siento cuando de nuevo me vuelvo a sentar en el malecón de esta linda ciudad del centro sur, miro sus aguas que toman el color azul del cielo y más allá algunos barcos por entrar al puerto.



La vida transcurre igual en todas las provincias, excepto La Habana. Iniciaron la recuperación pos-COVID 19 unido al municipio especial Isla de la Juventud.



Se flexibilizan las medidas de confinamiento y los comercios cobran vida. El Gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero dice que se encaminan a la normalidad de forma progresiva y bien pensada.



Mantienen los cienfuegueros el teletrabajo y el trabajo a distancia, los sistemas de Atención a la Familia y las medidas de protección en los lugares: El uso del nasobuco, el distanciamiento de las personas en los servicios y la asistencia limitada en espacios públicos, cines, jardines botánicos, parques, piscinas, playas, teatros.



“Me llamo Yenisley Hernández García y soy del criterio de que la primera etapa en la fase de recuperación de la pandemia está bien por muchas cosas, pero las personas están en la calle muy indisciplinadas” así expresa la joven cienfueguera.Las personas están en la cola y no mantienen

La distancia que deben y el Bulevar casi hay que pedir permiso para caminar. La gente está confiada porque hace casi dos meses no tenemos caso positivo y no se cuidan de lo que pueda pasar.





Reincorporan el transporte de trabajadores y el urbano, con limitaciones en las capacidades. Protegen al personal en centros de salud y de aislamiento, en frontera y el de atención a la población.

Me llamo Valia Colina y opino que está muy bien la fase de recuperación, pero me preocupa el transporte. En ocasiones he estado en las paradas tratando de trasladarme a mi centro de trabajo y ha sido difícil para poder subir a la guagua un por ciento de personas sentadas y otros de pie.