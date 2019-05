Medicamento SURFACEN obtiene premio de la Academia de Ciencias

La marca SURFACEN distingue un surfactante natural para uso terapéutico en humanos desarrollada por especialistas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. En el año 2013 conquistó el Premio OCPI a la Creatividad y la Innovación tecnológica en la modalidad de Marcas y otros signos distintivos.



Desarrollado por científicos cubanos del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, en la provincia de Mayabeque, y del Hospital de Nuevitas, Camagüey, el tratamiento que combina bajas dosis repetidas de SURFACEN® con la terapia convencional ha demostrado ser eficaz y segura en recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).



El SDRA es un trastorno heterogéneo y complejo, con alta tasa de mortalidad en niños, por lo cual constituye un problema de salud no resuelto, a pesar de los avances científicos en las últimas tres décadas.



El medicamento SURFACEN ha contribuido al mejor manejo de la ventilación e incrementar la supervivencia en estos pacientes, por lo que se ha convertido en una alternativa de tratamiento aprobada la cual ha sido merecedora de Premio Nacional a los resultados de la investigación científica otorgado por la Academia de Ciencias de Cuba.



La terapia ventilatoria protectora y el uso de presión positiva al final de la espiración es la estrategia fundamental del tratamiento de esta entidad; sin embargo, como otra alternativa se halla el tratamiento con surfactantes pulmonares, que ha sido objeto de múltiples interrogantes, pero en los ensayos clínicos realizados no existe un acuerdo al respecto.



Se trata de un medicamento que constituye un importante aporte social pues beneficia a un sector muy sensible de la población: los recién nacidos prematuros de muy bajo peso.



Dirigido al tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, ha contribuido a la disminución de la mortalidad infantil por la enfermedad de la membrana hialina. A ello se suma el mayor uso de inductores prenatales de la maduración pulmonar, un mejor enfoque perinatológico del recién nacido prematuro de muy bajo peso (1 500 gramos) y la posibilidad de la aplicación oportuna a los casos más graves.



El producto identificado con la marca SURFACEN representa un importante aporte económico a la economía nacional por la reducción paulatina en la importación de medicamentos similares que significaba la erogación de alrededor de medio millón de dólares anualmente. La marca SURFACEN está registrada en diversos países entre ellos México, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

