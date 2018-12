Médicos cubanos: los Abdala de hoy (+ Video y audio)

El amor, madre, a la patria / No es el amor ridículo a la tierra, / Ni a la yerba que pisan nuestras plantas; / Es el odio invencible a quien la oprime, / Es el rencor eterno a quien la ataca…



Con estos versos del poema dramático Abdala, el joven José Martí hacía público su amor a Cuba en el contexto de la guerra de independencia cubana contra España.



Hoy, quizás no con la elocuencia del Héroe Nacional, ni con la rima, ni los parlamentos, la esencia de ese mensaje se repite en la actitud de los miles de médicos cubanos que decidieron ser fieles a su país, a pesar de los chantajes y las indecentes propuestas con las que el nuevo gobierno brasileño intenta todavía comprar la capacidad de los galenos cubanos que brindaban ayuda solidaria en esta nación suramericana.

“El dinero ha sido su única arma, y hasta ahora no muy efectiva, porque estamos de vuelta”, dice Helen Rubio Pérez, una doctora guantanamera que les dejó bien claro a sus pacientes allá en Brasil los argumentos de su regreso.

La doctora guantanamera Helen Rubio

“Ellos me preguntaban cómo iba a permitir cobrar un salario inferior cuando llegara a Cuba, y yo les conté que vengo de una familia humilde, trabajadora; que me hice médico sin comprar un lápiz, un bolígrafo o un cuaderno; que mi mamá, mi esposo y yo somos universitarios; que mi hermano estudia para serlo; que mi hijo tiene educación y buena salud gratis; y que todos tenemos una seguridad que no hay en otro país del mundo; que ellos no me podían entender porque no tenían todo lo que yo sí; y que yo no necesitaba otro dinero”.





Convencidos de que regresar a su tierra es siempre la mejor decisión, a pesar de dejar en el gigante suramericano una familia que los necesita tanto o más que sus familias biológicas, el holguinero José González y la pinareña Liraima Contrera, arribaron también en la madrugada de este domingo a Cuba en el décimo quinto vuelo procedente, en esta ocasión, del Estado brasileño de San Salvador de Bahía.





Al recibirlos, la doctora Regla Angulo Pardo, viceministra de Salud Pública reconoció la labor que los miembros del programa Más Médicos desplegaron en los 34 distritos especiales sanitarios indígenas, sobre todo en la Amazonía.

