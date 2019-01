Medina, por la primera picá de los “Gallos”







Sancti Spíritus-. El derecho pinareño Frank Luís Medina, será el abridor por los “Gallos” en el primer juego de la semifinal frente a Villa Clara, pactado para las 9 de la noche en el estadio José Antonio Huelga de esta ciudad.



El mentor espirituano José Raúl Delgado, se inclinó por un hombre que vistiendo el uniforme de Industriales en la segunda Fase de la Serie comandó a los serpentineros con efectividad de 2.76.



Para Medina, está decisión lo sorprende un tanto, debido a que será su primera aparición con Santi Spíritus. “Siempre pensé que iba a tirar en el segundo o tercer partido. Cuando llegué a los entrenamientos el preparador de pitcheo Juan de Dios Peña me comunicó que lanzaría en el siempre importante primer choque”.



El hecho de que Frank Luís dominara a su antojo a los discípulos de Eduardo Paret, con tres sonrisas en la etapa regular, influyó sin lugar a dudas para ser el hombre que tire la primera bola, en detrimento de otros con gran desempeño como Yariel Rodríguez, Alberto Bicet y Yanmichel Pérez. “Mi respeto para Villa Clara, voy a tratar de cuidarme de todos, especialmente de los zurdos que son los que se me hacen más complicados”.





Este será el cuarto uniforme que porte Medina en Series Nacionales. Además de Pinar del Río, estuvo con Matanzas, Industriales y ahora con los “Gallos”.



El espigado lanzador considera que el haber cambiado de función, lo ha hecho madurar sobre el box. “El estar como abridor me ha ayudado a tener más estabilidad en mi rendimiento. Ahora tengo más entradas trabajadas, he ganado en confianza y en la localización de los envíos. Estoy listo para el reto que sea, lo mismo en nuestra Serie Nacional como en eventos donde representemos a Cuba”.





Los equipos de Santi Spíritus y Villa Clara iniciarán la postemporada a partir de las 9:00 PM, en un enfrentamiento inédito para esta parte del campeonato.



En la fase regular finalizaron con seis éxitos por bando. Por los “Naranjas” el abridor estará entre dos experimentados, Freddy Asiel Álvarez y Alain Sánchez.



Escuche las declaraciones de Frank Luís Medina, quien tendrá la gran responsabilidad de lanzar el primer juego por los “Gallos” en la semifinal.

