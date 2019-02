Mejora en La Habana calidad del picadillo para niños



Nuevo formato en el cual se distribuye el alimento. Fotos: De la autora.



Desde el primero de febrero en La Habana se distribuye para las niñas y los niños de 0 a 13 años, el picadillo de carne de res en un nuevo formato. Esa decisión tributa a la política, Dinámica Demográfica de la población y da respuesta a varias quejas de los consumidores sobre la calidad e inocuidad de ese alimento comercializado en las carnicerías de la capital.



El director de Ventas Minoristas, del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) Yosbany Pupo Otero, aclara que el picadillo de res ahora tiene dos formas, en forma de tubos o termo conformado de una libra cada uno (460 gramos). Como parte de la protección al consumidor enfatiza el funcionario que los dependientes no están autorizados a fraccionarlos porque cada unidad responde al gramaje aprobado por cada niña, niño o adolescente.



Es importante precisar que en resto del país se les distribuye a las niñas y los niños de 0 a 7 años carne de res, no picadillo.



En el caso de La Habana hasta este momento se hacía una distribución del picadillo de res de forma a granel lo que provocaba disgustos sobre todo en la calidad, la metrología con insuficiencias en el peso, en ocasiones no despachaban los 460 gramos, sin embargo ahora con inversiones en la industria alimentaria ya se entrega empacado, sellado.





Yosbany Pupo Otero, director de Ventas Minoristas, del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).



El directivo puntualiza que son dos formatos el tubo que tiene 460 gramos y el termo -conformado en forma de una bolsita, ambos productos están sellados con unas grapas metálicas.



Este producto se entregará en las unidades minoristas por parte del proveedor según el corte de las Oficodas, a cada niño le corresponde una unidad ya sea el paquete o tubo en correspondencia con la producción en ese momento. El dependiente no está autorizado a segmentar el paquete.



Las autoridades del MINCIN precisaron que los paquetes o tubos de picadillo de res asignados como parte de la Canasta Familiar Normada en La Habana para las niñas y niños de 0 a 13 años no pueden comercializarse averiados, sin el sello y mucho menos fraccionados, cada uno trae el gramaje aprobado.



El funcionario comenta que el término de vencimiento del picadillo de res es de 72 horas en el propio establecimiento minorista al cual está vinculado el consumidor y el mes completo en la Unidad Piloto, antes deben hacer el trámite en la Unidad Básica de Comercio.

