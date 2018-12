Melissa Hurtado: Contenta, pero no satisfecha con el 2018

La subcampeona de los 48 kg en el torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, la habanera Melissa Hurtado, dijo en declaraciones a Radio Rebelde, sentirse contenta, pero no satisfecha con los resultados alcanzados en 2018.



La capitalina, que también participó este año en el Mundial de mayores de Bakú, cuenta con solo 20 años de edad, y en la cita regional perdió la final de su división ante la experimentada mexicana Edna Carrillo.





“Esperaba más en Barranquilla, porque estaba preparada para alcanzar la medalla de oro, ya le había ganado dos veces a la mexicana, no sé si fue falta de táctica por mi parte, o ella me estudio mejor, el caso es que al más mínimo error que cometí ella me aprovechó”, comentó, Hurtado a nuestra emisora.



Natural del municipio de San Miguel del Padrón, Hurtado formó parte del seleccionado femenino de judo que conquistó el oro por colectivos en los Juegos Centrocaribeños.



A su regreso de Colombia viajó a un campo de entrenamiento en Hungría, donde participó en el Gran Prix de Budapest, pero en la categoría de los 52 kg, y allí resultó eliminada en su debut por una atleta de Turquía.



Más tarde continuó su preparación para el certamen del orbe de Bakú, Azerbaiyán, donde logró incluirse entre las 16 mejores del mundo, solo perdió con la mongola, que es primera del ranking mundial.



Con preferencia en definir sus combates de pie, por el conocido tachiwaza, Melissa, considera, que es más difícil trabajar en el suelo, en el newaza, aunque dice defenderse bien en esa posición, y no perder muchos pleitos.



Por su parte, con relación a la manera actual de decidir los combates, la atleta, señaló,” Ahora hay que hacer judo, hay que estar a la ofensiva constantemente, porque puedes perder por tres penalizaciones, hay que atacar y con técnicas profundas, no falsos ataques”, expresó.

Escuche detalles en el siguiente reporte:





