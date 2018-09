Memorias del Subdesarrollo, la mejor de todos los tiempos

Somos mayoría los que recordamos la escena de aquel Sergio, personaje y actor (Corrieri) que nos miraba desde su distanciado Pen house a través del telescopio, y más adelante se pierde en las calles habaneras, mientras Cuba se preparaba para rechazar la invasión mercenaria.



“Memorias del Subdesarrollo” (1968) cumple, como ven, medio siglo desde su estreno.



Casi 20 años después de la salida a los cines esta cinta de Tomás Gutiérrez Alea fue incluida entre las mejores 150 películas de todos los tiempos, por la Federación Internacional de Cine Clubes.





Pero en 1973 alcanzó el Premio Rosenthal de la Asociación Nacional de Críticos Cinematográficos de los Estados Unidos, y ese mismo año el The New York Times lo eligió como uno de los 10 mejores filmes exhibidos. Y para no hacer más larga la ya larguísima lista de lauros digo que en 1973 obtuvo también el premio Charles Chaplin de la Agrupación de Jóvenes Críticos Cinematográficos de Nueva York, aunque Iberoamérica la distinguió 7 años después como una de las mejores películas del área.



La recientemente finalizada Programación de Verano en los cines del Proyecto 23 del ICAIC presentó un ciclo en homenaje al protagonista de este largometraje con el título de “Sergio Corrieri… Más allá de Memorias, que sesionó en el Multicine Infanta, donde por supuesto se incluyó este largometraje.



Sergio Corrieri declaró: “Esta película significó mucho para mí. La obra en sí misma constituye un salto de madurez para nuestro cine”.

Del Autor