Menos ruido y más salud





Sonidos como el del claxon, la música alta, el de los efectos electrodómesticos y otros más, se vuelven cada día más frecuentes en la vida cotidiana de cada ciudad. El ruido, de una manera bien negativa está más de moda que el respeto a las personas; sin tener en cuenta que cuando estamos por un lapso de tiempo, este ruido nos puede afectar la salud, así como disminuir la calidad de vida no sólo de las personas, también de los animales.



Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial de la Descontaminación Acústica, y ante tantos claxon entre ómnibus, boteros, más la música alta de las famosas bocinitas, además de los vecinos que interrumpen en horas nocturnas con equipos electrodomésticos, pues deberíamos prestar atención a los daños que provoca el ruido en la salud humana, entre los que se destacan alteraciones en el oído como vértigo, pérdida de equilibrio, fisiológicas como repercusiones en el aparato circulatorio, digestivo y respiratorio, así como alteraciones psicopatológicas como el sueño o pérdida de memoria, entre otros.



Muchos son los llamados que se hacen de manera sistemática para que las personas no molesten con el ruido, pero quizás de lo que no se tiene conciencia es que los que lo provocan afectan tanto a las personas que los rodean, como a ellos mismos.



Decir por una mejor calidad de vida y respeto, incluye también luchar contra la contaminación acústica. Tomar conciencia de la amenaza del ruido, elemento que parece tan común, sobre la salud de las personas; y adoptar acciones para disminuirlo, es el propósito del Día Mundial de la Descontaminación Acústica.



Escuche la propuesta radial sobre el tema.

