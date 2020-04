Mensaje del Buró Nacional de la Unión de la Jóvenes Comunistas por el 4 de abril

Mensaje del Bur Nacional de la Unin de la Jvenes Comunistas por el 4 de abril

Queridos niños, adolescentes y jóvenes:



El nuevo coronavirus ha puesto en vilo a la humanidad, su propagación alarma al mundo, que sabe que todavía se vivirán horas muy difíciles; pero en Cuba estamos seguros de que las medidas del Gobierno y la obra de infinito amor que es la Revolución nos mantendrán a salvo, a pesar del odio imperialista y de un bloqueo genocida que pone al descubierto las verdaderas intenciones de nuestros enemigos.



En medio de esas circunstancias, los aniversarios 59 y 58 de la Organización de Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas, respectivamente, no podrán celebrarse con la alegría y el colorido acostumbrados, en las principales plazas, parques y avenidas de nuestra amada Patria, ni en los centros de trabajo o de estudio, pero, primero, entendemos y comprendemos las razones; y, segundo, sabemos que cuando las condiciones lo permitan, tendremos muchas más razones para conmemorar todos juntos.



Hoy, en vísperas de un nuevo 4 de Abril, nos anima la más firme convicción de que, como fecha de gloria y orgullo, no perderá su significado para los niños y jóvenes de un archipiélago que ha aprendido a encontrar la luz cuando la oscuridad insiste en envolverlo. Es y seguirá siendo una fecha de compromiso desde el corazón. Y ahora nos indica que la mejor manera de decir, hacer y estar hoy junto a la Patria es contribuyendo a que sus hijos permanezcan a salvo.

Prevención y responsabilidad. Son esas las palabras de orden, mientras es también nuestra oportunidad de demostrar con hechos que amamos a nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de estudio y trabajo… Que es tiempo de cuidarlos y cuidarnos, que es momento de quedarnos en casa, de no poner en riesgo a aquellos que queremos o son más vulnerables al virus.



Mas permanecer en casa no es sinónimo de pasividad. Hay muchas otras tareas para hacer, empezando por el estudio. Las escuelas continúan todavía cerradas, pero las puertas del saber no. Como valiosa alternativa está la programación educativa especial que transmite la Televisión Cubana, que abarca los diferentes niveles, grados y asignaturas, e incluye los repasos para las pruebas de ingreso a la Educación Superior. Es esta una buena oportunidad, además, para dejarnos seducir por la lectura, para mantener el cuerpo en forma, para escuchar la mejor música…



Hay quienes por sus deberes y ocupaciones tienen que traspasar necesariamente las puertas de su hogar. Y nos regocija constatar que no son pocos los jóvenes que en estos tiempos difíciles se encargan de asegurar la producción de alimentos, de estar atentos a la defensa de la Patria o de informar oportunamente, como también se cuentan por miles aquellos que asumen diversas labores en los centros de aislamiento, llevan adelante las pesquisas activas o integran el honorable ejército de las Ciencias Médicas.



La pandemia del coronavirus nos ha compulsado a ser más creativos, a apoderarnos de las redes sociales y a autorregalarnos un gran avispero digital en honor a este 4 de abril diferente, desde casa, desbordándonos con iniciativas, subiendo fotos, videos, carteles… que cuenten de esta leal historia de amor.



Entre todos decimos con certeza, que le seguiremos dando una forma aún mejor y más participativa a nuestro 11no. Congreso, una cita que ahora clama por la salud, la vida y el bienestar de nuestro pueblo.



Estamos seguros de que no faltarán el entusiasmo ni la voluntad que nos han acompañado en todos estos años. Como también estamos seguros de que no tardarán en llegar mejores momentos en los que seremos todavía más responsables, solidarios, comprometidos, humanos… Un mañana más parecido a nuestros sueños, que deberemos seguir construyendo desde hoy.



Nos sentimos verdaderamente orgullosos de cada uno de ustedes. ¡Felicidades!



Buró Nacional de la UJC

