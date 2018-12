Mensaje del Ministro de Educación Superior por el Día del Educador

Queridos educadores:



En jornada tan especial en que se rinde homenaje a los educadores cubanos, llegue a Ustedes este mensaje de merecido reconocimiento en nombre del Consejo de Dirección del Ministerio de Educación Superior y en el mío propio.

El compromiso de Ustedes con la obra educacional de nuestro país y el incremento cada vez mayor de su calidad, demostrado con hechos y no solo con palabras, asegura un éxito rotundo de las políticas que hoy implementamos en aras de ser aún más pertinentes al desarrollo de nuestro país. La formación de profesionales comprometidos con su Revolución y con su Patria, la innovación tecnológica, la ciencia insertada en la solución de los problemas más acuciantes a los que nos enfrentamos en la construcción de nuestro socialismo, no sería posible si no contara con el ejército de educadores que hoy tenemos en cada rincón de nuestra geografía.



Nuestro comandante en jefe, sentenció: “La vinculación de la palabra con la acción, de las convicciones con la conducta, son la base del prestigio del educador”.



A todos los que se dedican a esta hermosa tarea de educar, desde sus diferentes puestos de trabajo, contribuyendo a que se cumplan exitosamente todas las metas que nos proponemos, les deseamos muchas felicidades en el Día del Educador.

Dr. José Ramón Saborido Loidi



