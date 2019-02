Meteorito avistado, meteorito…por pescar

Matanzas, Cuba.- Aunque el primer intento fue fallido, especialistas del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente en esta provincia, no abandonan la intención de “pescar” el esquivo fragmento de meteorito que cayó en la costa sur de la bahía de esta ciudad el pasado viernes.



Comentó Oscar García Martínez, delegado del CITMA, que la primera expedición de buzos se topó mucho rompiente y visión turbia. De tal forma que, aunque inspeccionaron la zona por espacio de media hora, resultó difícil encontrar la roca.



Sin embargo, se mantienen optimistas puesto que a pesar de que se trata de una zona de profundidad más bien baja en comparación con el impresionante abismo que exhibe la rada matancera, está bien delimitada la zona del “amarizaje”, y testigos presenciales lo ubicaron a no más de 40 metros de la costa, en un tramo que no excede los 80 metros.



“Nuestra misión ahora es hallar el fragmento y enviarlo al Instituto de Geofísica para su estudio, aunque es de suponer que se trate de un fragmento no muy grande, quizás 10, 15 centímetros. Luego se podrá probar si corresponde al estudiado en Pinar del Río, aunque el sentido común indique eso”, explica el doctor García Martínez.



La minuciosa indagación de especialistas del CITMA y la cooperación de testigos presenciales del hecho permiten afirmar que el cuerpo celeste tocó mar a la 1:16 pm a no más de cuarenta metros de la costa, en un tramo que para los matanceros se ubicaría entre el restaurante El Peregrino y la Villa Panchita.



Así las cosas, y en espera de que la próxima inmersión resulte triunfante, curiosos aguardan por el mejoramiento de las condiciones del tiempo, ufólogos de nueva generación confabulan mil teorías del evento y hasta algún que otro irresponsable bañista es llamado a la cordura, por quienes disimuladamente montan guardia en el lugar del “encuentro”.



Lo cierto es que de ser exitosa la empresa, sería la primera ocasión que ante la vista pública se “pesque” un fragmento de meteorito en la rada yumurina, y científica demostración, además, para otorgarle toda la razón a algún que otro aficionado a la cerveza, acusado aquella tarde de “empinar el codo” en exceso, como acuña la cubanísima sentencia.

