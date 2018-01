Mexicanos piden frenar ola de asesinatos políticos

2018-01-08 09:17:09 / web@radiorebelde.icrt.cu

Senadores mexicanos exigieron a las autoridades del país asumir su responsabilidad y detener la ola de asesinatos de candidatos a cargos de elección popular. El senador izquierdista Alejandro Encinas advirtió que en lugar de proponer pactos de civilidad y protocolos de seguridad, las autoridades deben asumir su responsabilidad. Subrayó que hasta la actualidad, nueve candidatos a optar a cargos de elección popular fueron asesinados. Sobre el caso de la agresión durante la semana pasada a militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declaró que están identificados claramente quienes intervinieron y algunos son funcionarios de la delegación. "Ahí no cabe pacto de civilidad, debe actuar inmediatamente el gobierno de la Ciudad", instó. Otros senadores mexicanos, Mario Delgado y Luis Humberto Fernández, resaltaron que la agresión está claramente documentada, "ya que la evidencia está en video, fotografías y testimonios que muestran la intencionalidad y maldad de los hechos".



Comenzará este martes dialogo de alto nivel entre las dos coreas



El diálogo de alto nivel entre las dos coreas se iniciará mañana martes 9 de enero en la zona fronteriza de Panmunjom, donde se abordará la participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) y Paralímpicos de Invierno Pieonchang 2018, así como asuntos de preocupación mutua, publicó Telesur. Así lo informó hoy el portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, Baik Tae-hyun, quien indicó que la hora del comienzo de las pláticas fue acordada por las dos Coreas el domingo por la tarde. Además de la asistencia de Corea del Norte en los JJ.OO. de Invierno Pieonchang 2018, tema prioritario del diálogo, apuntó que abordarán, entre otras cosas, la propuesta de Seúl de celebrar conversaciones destinadas a reducir las tensiones fronterizas y la cuestión de las familias separadas por la guerra de la década de 1950. El ministro de Unificación, Cho Myoung-gyon, encabezará la representación gubernamental de Corea del Sur, mientras, el presidente del Comité de Reunificación Pacífica de Pionyang, Ri Son-gwon liderará la delegación del Norte. Al respecto, el máximo dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, en su reciente mensaje de Año Nuevo, llamó a retomar las conversaciones entre las dos naciones unidas por sangre, y el llamado fue acogido con beneplácito tanto por Seúl como por varias naciones del mundo.



Libera el Ejército sirio una ciudad clave en Idlib



El Ejército de Siria ha dado un paso avante en su operación antiterrorista en el noroeste del país con la liberación de una ciudad estratégica en la provincia de Idlib, y trazan planes para recuperar el control de un aeródromo militar a pocos kilómetros de sus posiciones actuales, publicó Rusia TodAy. Según reporta la cadena libanesa Al Mayadeen, las fuerzas gubernamentales han expulsado al Frente Al Nusra del pueblo de Sinjar, unos 300 kilómetros al norte de Damasco, bajo ocupación terrorista desde hace seis años, y además se hicieron del control de las aldeas de Al Mutawassita, Al Jiyara y Kafraya Al Maraa. En el área en que se ubica el aeródromo de Abú al Duhur, que fue tomado por rebeldes en el 2015, su recuperación por parte de las tropas sirias supondría la reanudación de la cobertura aérea que contribuirá a combatir a los terroristas en Idlib, en especial de los remanentes del movimiento Takfiri, del que deriva Al Nusra. Por otro lado, la víspera se reportó un atentado con coches bomba en Idlib, a pocos kilómetros del aeródromo, presuntamente perpetrado por terroristas de Al Nustra, y que dejó un saldo de al menos 30 muertos y 70 heridos. Las batallas contra los últimos focos terroristas se han trasladado a Idlib durante el último mes, desde que fue derrotado el Estado Islámico en Siria con la reconquista de su último enclave en el este del país.



Rechaza el 80 por ciento de los argentinos los tarifazos del Gobierno Mauricio Macri



La reforma provisional implementada por el Gobierno argentino, que incluye el aumento de servicios básicos y el costo del pasaje público, es rechazado por gran parte de los ciudadanos en ese país. Según un sondeo realizado por la consultora Opinaia, el 80 por ciento de los argentinos rechaza el tarifazo impuesto por el presidente Mauricio Macri. Asimismo, el 49 por ciento manifestó que conocían los futuros aumentos realizados por la bancada oficialista del partido Cambiemos y el 39 por ciento aseveró que esperaba que aumentaran los precios, pero no con costos tan elevados. Según los resultados de la consulta el 76 por ciento afirmó que el incremento de los servicios de agua y luz eran de esperarse, sin embargo, el 75 por ciento catalogó los aumentos generales como excesivos. Con respecto a la subida del precio de la gasolina, el 70 por ciento no le sorprendió el hecho, mientras que un 80 por ciento consideró que el precio del combustible es muy costoso. Sobre el aumento del pasaje, un 80 por ciento no le sorprendió la medida, en contraste con el 63 por ciento que consideró el precio del boleto elevado, además la mayoría (58 por ciento) apunta a que la calidad del sistema de transporte decaerá. Opinaia arrojó que más del 43 por ciento de la población cree que la situación económica y el poder adquisitivo en el país empeorará; el 35 por ciento estima que continuará igual y sin mayores avances; mientras que el 22 por ciento se mantiene optimista ante la crisis.



Matan explosiones de coches bomba a decenas de personas en Siria



Al menos 30 personas murieron y 70 resultaron heridas este domingo a causa de cuatro explosiones en la ciudad siria de Idlib, informó la agencia Anadolu. De acuerdo con los datos, terroristas hicieron estallar dos coches bomba frente a un supermercado en un área residencial de la ciudad, localizada a unos 300 kilómetros al norte de la capital, Damasco. La explosión habría tenido como objetivo la sede de una facción rebelde menor, y fue perpetrada por terroristas del movimiento Takfiri, según informa Press TV citando a fuentes del canal libanés Al Mayadin. El ataque se produce el mismo día en que las tropas del Gobierno sirio finiquitan la liberación de la localidad de Sinjar, en la provincia de Idlib, luego de la derrota de los militantes de Takfiri.



