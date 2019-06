México despliega a los primeros soldados en la frontera con Guatemala

Mxico despliega a los primeros soldados en la frontera con Guatemala

México desplegó la víspera el primer contingente de 700 soldados de la recientemente creada Guardia Nacional, que reforzará la seguridad en la frontera con Guatemala y controlará el tránsito ilegal de migrantes centroamericanos, informa el canal guatemalteco de televisión TN23. De esta manera, México da inicio al cumplimiento de los compromisos que acordó el pasado viernes con Washington con el fin de evadir las amenazas anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que implicaban la imposición de aranceles de un 5 por ciento a todos los productos mexicanos si el país no tomaba medidas para controlar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Según la Cancillería mexicana, se prevé desplegar un total de 6.000 integrantes de la Guardia Nacional en 11 municipios del sureste de México. Las autoridades mexicanas se comprometieron también a trabajar en el desmantelamiento de las organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como de sus ilícitas redes financieras, según la declaración conjunta suscrita por México y Estados Unidos.



Investiga el Ministerio Público de Brasil a los fiscales de Lava Jato



La Corregiduría del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil inició una investigación preliminar a los fiscales del caso Lava Jato, tras las filtraciones de mensajes privados en la aplicación Telegram entre los fiscales y el entonces juez Sergio Moro, quien ahora es Ministro de Justicia. La orden dictada por el corregidor Orlando Rochadel Moreira indica que se investigará al jefe del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, y los fiscales involucrados, quienes tendrán un plazo de 10 días para entregar las informaciones requeridas por la Corregiduría. La amplia repercusión nacional demanda la actuación de la Corregiduría Nacional que es el órgano responsable de controlar la conducta de los fiscales, dijo Rochadel al anunciar la investigación a los fiscales de Lava Jato. Al respecto, Rochadel añadió que, sin adelantar ningún juicio de valor, se observa que el contexto indicado muestra un eventual desvío de conducta de los miembros del Ministerio Público Federal que, en teoría, podría caracterizar una falta funcional. El medio digital The Intercept Brasil publicó los mensajes de Telegram entre el entonces juez Sergio Moro y al fiscal del Ministerio Público Federal, Deltan Dallagnol, jefe del caso Lava Jato. En las conversaciones Moro ofreció a Deltan durante más de dos años consejos estratégicos y pistas sobre las investigaciones para perjudicar a Lula en el caso de supuesta corrupción. Lula fue acusado de recibir de la constructora OAS un apartamento triplex de Guarujá, en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, como pago por facilitar supuestos contratos millonarios con Petrobras.



Presentó EEUU la solicitud al Reino Unido para extraditar a Julian Assagen



El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una solicitud formal al Reino Unido para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según informan medios estadounidenses. El diario The Washington Post, publicó que la solicitud oficial fue enviada el jueves, porque el tratado entre Washington y Londres en este caso demandaba que la solicitud fuera presentada en los 60 días posteriores a la detención de Assange, que tuvo lugar el pasado 11 de abril. La presentación del documento hace improbable que el Departamento de Justicia de Estados Unidos genere cargos adicionales contra el activista, ya que el mismo tratado prohíbe que Washington procese a Assange por presuntos delitos más allá de los descritos en la solicitud de extradición, a menos que esos actos ocurran después de su extradición. Julian Assange llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese extraditado a Suecia, y el 11 de abril, el activista australiano fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por las autoridades británicas. Justo después del arresto del activista, al que también se le retiró la ciudadanía ecuatoriana, Washington anunció una acusación criminal en su contra por presunta conspiración, y el pasado 23 de mayo le imputó 17 nuevos cargos que incluyen, entre otros, la violación de la Ley de Espionaje.



Evalúa Venezuela el impacto de la apertura de la frontera con Colombia



Las autoridades del Gobierno venezolano evaluaron el impacto de las políticas estatales en la zona fronteriza, tras la reciente apertura de los pasos peatonales con Colombia. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el canciller de la República, Jorge Arreaza; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol; y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos. La cuenta en Twitter de la Vicepresidencia Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz precisó que la reunión fue convocada por el presidente de la nación sudamericana, Nicolás Maduro. El viernes último, el propio mandatario anunció la apertura de los puentes internacionales que enlazan los límites colombo-venezolanos a partir del sábado 8 de junio. Desde el pasado febrero, el Ejecutivo de Caracas ordenó su cierre en respuesta a los planes de la oposición nacional para forzar la entrada de supuesta ayuda humanitaria desde territorio neogranadino. Al respecto, el jefe de Estado precisó que la decisión de abrir la frontera colombo-venezolana, responde al ejercicio pleno de la soberanía bolivariana. He ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado (de) Táchira, a partir de este sábado #8Jun. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación, escribió Maduro en la plataforma digital.



