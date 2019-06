México y Estados Unidos no logran acuerdo sobre migrantes y aranceles

Mxico y Estados Unidos no logran acuerdo sobre migrantes y aranceles

México no logró, este miércoles 5 de junio, llegar a un acuerdo con EE.UU. sobre cómo afrontar la crisis migratoria ni convencer a la parte estadounidense de evitar la imposición de aranceles, durante la reunión en la Casa Blanca, en la cual participaron representantes mexicanos, encabezados por el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, así como el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo.



Sin embargo, las negociaciones entre los representantes de ambos países continuarán este jueves. Según ha señalado el presidente de EE.UU., Donald Trump. "Hay progreso, ¡pero no lo suficiente!", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.



Durante una conferencia de prensa posterior a las negociaciones, Ebrard subrayó que la reunión fue "respetuosa", y agregó que se centró en el tema de migración y no en los aranceles.

«El día de mañana vamos a seguir conversaciones, porque se plantearon varios asuntos que deben ser estudiados con más cuidado y detalle [...] en síntesis, entramos en un proceso de negociación.», destacó el canciller @m_ebrard. pic.twitter.com/zjshNaTQpk — SRE México (@SRE_mx) 6 de junio de 2019



Por su parte, Mike Pence señaló a través de su cuenta en Twitter que durante las negociaciones fue dejado en claro que "México debe hacer más" para enfrentar la crisis migratoria.

El pasado 30 de mayo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que a partir del próximo 10 de junio EE.UU. impondrá aranceles del 5% a todos los productos que ingresen desde México, mientras ese país no detenga el flujo de migrantes.

Además, el mandatario advirtió que si hasta el 1 de julio la Administración norteamericana considera insuficientes los resultados, los aranceles crecerán hasta un 10%. Luego, habrá un aumento de las tarifas de 5% cada mes, hasta llegar a 25% en octubre.



En repetidas ocasiones, Trump ha acusado a los migrantes provenientes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador de ser delincuentes y de representar una amenaza para su país.



El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan de acción en esta materia que prevé programas sociales en Centroamérica. Además, López Obrador afirmó que es amigo de Trump y que espera seguir siéndolo; aunque se negó a participar en la cumbre del G20, donde los dos presidentes podrían verse en persona.



Por su parte, expertos en economía internacional opina que las conversaciones no ayudarán y que EE.UU. aplicará aranceles en cualquier caso.



