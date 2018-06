México hinca la rodilla de Alemania

Hay un gafe. No hay de otra, cuando ganas un mundial en el próximo mínimo no ganas en el debut. Alemania sufrió el mismo maleficio que sufrieron Francia, Italia y España. De los últimos cinco campeones solo Brasil ganó en su primer partido después de haber sido campeón del mundo. Cuidado que esos cuatro que no ganaron en su primera presentación luego se volvieron a casa en la fase de grupos.



El verdugo de la Manschaff fue un México imperial. El Tri salió sin complejos y logró dividirles la posición de la esférica a los teutones como había anunciado su entrenador Juan Carlos Osorio. Cada recuperación de balón de los mexicanos era un suplicio para los centrales alemanes que quedaban en inferioridad numérica contra los atacantes aztecas.

Los de Osorio lograban superar la primera presión de los alemanes con una actuación soberbia de Guardado y Herrera que o lanzaban a los delanteros o conducían ellos y rompían dicha presión. Lozano y Vela dieron un recital de conducciones desmarques y superaron con facilidad a la defensa alemana.

Los germanos fueron incapaces de corregir el tiro y lo centroamericanos siempre tomaban las espaldas de sus medios y de sus laterales. Los mexicanos llegaron en oleadas y las oportunidades se sucedían en el área de Neuer. Lozano, Layun, Guardado y el Chicharito pudieron adelantar en varias ocasiones a los aztecas y tanto da el cántaro a la fuente hasta que se rompe y fue, como no, en una transición que terminó el Chucky Lozano. El jugador del PSV le comió la espalda a Kimmich y luego lo crujió con un recorte para batir a Neuer por el primer palo. Gol que generó un sismo en la capital mexicana. Justicia en el primer tiempo que quizás pudo terminar con más ventaja latinoamericana.



La segunda mitad comenzó de manera similar, hasta que Low sacó de concurso a un perdido Khedira y dio vuelo a Reus. Ozil retrasó un poco su posición para ayudar en la construcción del juego a Kroos y Alemania cogió volumen y empujó a México contra su propio marco. Eso sí en parte porque el Tri replegó también un poco por decisión propia. Osorio hizo algunos movimientos de carácter defensivo, para sostener y mantener el resultado, Edson Álvarez por Vela, Raúl Giménez por Lozano y Rafa Márquez por Guardado lo que les quitó velocidad e hizo que los germanos se lanzarán sin temer una contra.



Tuvo buenos minutos Alemania que pululó por el área de Ochoa pero sin poder rematar la faena. México soporto el arreón estando contra las cuerdas pero sin permitir que llegara algún golpe a su mentón. La oleada teutona paró cuando los aztecas lograron meterles el miedo en el cuerpo con acciones claras que desperdiciaron Layun y Chicharito el único que no tuvo una actuación sobresaliente de los de Osorio.



Enorme partido de los centrales del tricolor Ayala y Moreno que ganaron todos los duelos en su área y abortaron todas las insinuaciones alemanas.





En las tribunas del Estadio Luzniki al pitar el principal el final del partido solo se escuchaba a la fanaticada mexicana cantar: Canta y no llores ¡!!!. El equipo de Osorio jugó de manera impresionante y con mucha personalidad y de momento a puesto el mundial patas arriba. Márquez alcanzó su quinta participación en mundiales. El sueño del quinto partido es posible.



Alemania decepcionante, lenta, sin ideas y sin soluciones fueron superados durante una gran parte del encuentro. Perdieron los teutones su primer partido debut desde que se la pegaron en 1982 contra Argelia. Sí todo es normal y terminan segundos su primer cruce será contra Brasil.

Artículos relacionados

Del Autor