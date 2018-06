México sigue feliz





Canta y no llores!!!!!!!!, es la melodía que retumba en todas las calles e inmediaciones de los estadios de esta Copa del Mundo donde ha jugado el equipo mexicano. La felicidad se ha apoderado de los fan del TRI. El combinado azteca ha mostrado un futbol coral. El chute de confianza y alegría que significó la victoria en el debut frente a Alemania se ha extendido con el triunfo contra Corea del Sur.



Juan Carlos Osorio hizo un solo cambio con respecto al once que enfrentó a la campeona del mundo. Edson Alvares ingresó por Hugo Ayala y la selección mexicana dejó evidencias de los distintos registros que maneja. Si frente a los teutones contragolpearon y jugaron un juego más directo, contra los asiáticos no tuvieron problemas para llevar el peso del partido.







Con balón formaban una línea de tres por si se perdía la esférica siempre tener superioridad ante los dos atacantes rivales. Mientras que cuando tocaba defender en posicional defendían con cuatro.



El primer gol llegó por la vía desde el punto de penal, que convirtió Carlos Vela. El segundo y prácticamente sellando la victoria los hizo Chicharito Hernández que hizo un gran partido.







Los coreanos se acercaron en el marcador gracias a un golazo de Heuin Min Son. El triunfo deja a los mexicanos cerca de los octavos de final de la Copa del Mundo y con la sensación de ser uno de los equipos que mejor ha jugado.



Detalles de las mejores jugadas en el siguiente video:





