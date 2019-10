Mi padre se ausentó por su profesión, pero seguí sus pasos

Mi padre se ausent por su profesin, pero segu sus pasos

Era mi primera vez en el teatro Karl Marx. No era un concierto ni un espectáculo humorístico. Las inmediaciones del coloso estaban desbordadas de batas blancas, de muchachas presumidas. De momento se agrupaban para capturar en una imagen el instante de la culminación de estudios. Los hombres, usaban smoking, camisas, trajes típicos de los países originarios Estaba allí como periodista. Debía entrevistar en vivo a los que recibían, en esa calurosa tarde de julio, el título de Medicina.

La majestuosidad de la instalación, la algarabía de los graduados y sus familiares, me impresionaban. Ya le había solicitado a 2 estudiantes conversar sobre las emociones del momento y las proyecciones en la profesión, pero el miedo escénico los conllevó a declinar. Fue entonces que la vi con el pelo arreglado para la ocasión. Con vestido, muy seguro, escogido minuciosamente para el momento trascendental.

-Soy periodista de Radio Rebelde, ¿Te puedo entrevistar? - así comenzó el diálogo con la joven Yurima Montero. No imaginé que con una de mis preguntas despertaría el llanto que arruinó su maquillaje.

-Seguro en este momento recuerdas a alguien en especial que haya contribuido a tu formación durante estos 6 años - clásica pregunta en una graduación.

“Lo primero que me viene a la mente es mi papá, que también es médico y cuando yo comencé esta carrera mi papá no estaba conmigo”

Fue solo esta frase para que la voz se le rasgara, para que en las mejillas rodaran las lágrimas.

“Mi papá se encontraba lejos, de misión, en Timor-Leste. Él regresó hace 3 años. Fueron momentos muy duros porque terminaba el preuniversitario y comenzaba una etapa importante de la vida, relata Yurima, quien considera que la Medicina, desde el inicio demanda muchas horas de estudio y el cambio es brusco.

Pero lo más insólito, lo que nunca imaginó esta reportera es que solo 2 meses después de mi charla con la Dra. Yurima, la entrevistada seleccionada al azar entre miles de graduados, tendría frente a mi grabadora a ese padre que se ausentó durante el comienzo de la carrera de su hija, el Dr. Rolando Montero, Profesor Auxiliar de Dermatología y director del Hospital Dermatológico Guillermo Hernández Fernández Vaquero, más conocido como el Hospital del Rincón.

Millares de kilómetros separaron desde el 2012 y hasta el 2016 al Dr. Rolando de su hija. Cumplía misión internacionalista como Jefe de la brigada Médica Cubana en Timor Leste.

“Para mí, los años en Timor son una de las experiencias más bonitas de mi vida, yo me siento timorense y nunca me cansaré de agradecerle a la Revolución que me dio la oportunidad, a petición voluntaria mía, de ayudar a otro país que lo necesitaba”.

Cree el galeno que su vida se divide en dos etapas, antes y después de su estancia en el sudeste asiático. Hoy dice que valora más el sistema social cubano, que se siente que creció como médico y ser humano y rechaza, que el gobierno de los EEUU catalogue de esclavos a los médicos de la Isla.

Para salir a cumplir misión internacionalista lo primero que se tiene que poseer es el principio de la voluntariedad y comienza entonces a explicarme cómo es que se llega en Cuba a cumplir misión en el exterior.

“En la asamblea de los trabajadores uno puede autoelegirse por el principio de la voluntariedad o que te elijan tus compañeros y posteriormente se aprueba en el Consejo de Dirección. En el país existe una bolsa donde se encuentran inscrito el personal de la salud dispuesto, según especialidades y a partir de las necesidades y los contratos con los países se escogen.

Mientras te encuentras en el cumplimiento de la misión, hay comisiones en Cuba que se ocupan de atender a las familias, se respeta el salario íntegro, además cuando regresas tienes derecho a ocupar tu antigua plaza”.

Rolando es elegido para cumplir misión internacionalista luego de dos décadas de ejercicio de la profesión. No haber salido al exterior nunca influyó en sus evaluaciones, ni siquiera incidió en que alcanzara el grado de máster en Salud Pública. “Mientras algunos médicos participan en la cooperación internacional, otro grupo se queda en el país, cumpliendo como le llamamos, misiones nacionalistas, así fue que dirigí dos hospitales el Julio Trigo y el Miguel Enríquez, lo que me dotó de experiencia para asumir posteriormente la dirección de la brigada médica cubana en Timor-Leste.

Y como asumió la familia la ausencia por 3 años y medios del padre, le pregunto.

“Creo que lo más bonito es que cuando yo estaba allá, mi hija que cursaba el 12 grado, me comunica que le llegó la carrera de Medicina. Nunca ella me había dicho cuál era su vocación, ese día comprendí cuál era la grandeza de la labor que estaba desarrollando, ese día entendí que mi familia apoyaba lo que estaba haciendo”.

Al Dr. Rolando lo sorprendió el testimonio en audio de su hija, nunca imaginó que la hubiese entrevistado. A mí más me emociona ver que una hija continúe los pasos de su padre, a pesar de la ausencia, del sacrificio, de las madrugadas, las guardias, la incondicional disposición que caracteriza a la medicina, como profesión.

Escuche esta entrevista en nuestro canal de Teveo:





Del Autor

Nombre Email País Publicar email Si No Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.



Aliana alimsepul@nauta.cu Cuba

26.10.2019 - 6:58 pm Saludos para esta familia querida, triunfos y bendiciones a esos dos amigos nuestros Yurima y Rolando Montero. Nos emocionamos con la entrevista realizada. Los queremos