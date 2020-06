🎧 Michael González: Verán a un Mayabeque diferente

La Habana-. Michael González es uno de los seis managers que debutan en la 60 Serie Nacional y desde ya se traza metas ambiciosas con los “Huracanes” de Mayabeque.



Michael es de los poquísimos casos que pasa directamente de jugador a director en nuestras campañas nacionales, aunque ya tiene experiencia en la dirección en los campeonatos provinciales.

Para el ex – torpedero de los conjuntos Habana y Mayabeque será un gran reto asumir las riendas de la selección.

Es una tarea difícil, pero no imposible. La voy a asumir de la mejor manera posible, trataré de que jueguen sin presión y les trasmitiré los conocimientos que he adquirido en los años que jugué. Dirigí seis años en la Serie Provincial pero no es lo mismo.