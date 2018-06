Michael Jackson y su más sensible expresión (+Audio y Video)





Hace hoy nueve años murió el Rey, y cuando eso sucede sus súbditos lo sienten profundamente. Michael Jackson, el rey del Pop, dijo adiós el 25 de junio del 2009 dejando tras sí una complicada pero muy exitosa carrera. Así lo comenta el espacio Detrás de la música, desde Frecuencia Total.



Cuando en 1978 Michael aun andaba con sus hermanos, filmó la película “The wiz” (“El mago”), en la que surgió una colaboración con Quincy Jones, que luego devino sociedad comercial. Jones elogió muchísimo el trabajo de Jackson en el filme, en el que hace un espantapájaros que los críticos señalaron como lo mejor de la película. Pero la música, como es lógico, no se quedó atrás, y ambos acordaron trabajar en lo que sería el quinto álbum del rey del Pop.



El disco fue “Off the wall”, uno de los más vendidos de la historia, hecho cuando Michael recién cumplía 21 años, el primero en incluir cuatro canciones en los primeros lugares de la popularidad y el que le dio a Jackson su primer Grammy.







Pero en “Off the wall”, frase que en inglés se emplea para nombrar algo sorprendente o inusual, aparece la canción “She’s out of my life” (“Ella está fuera de mi vida”), un tema que Tom Bahler escribió para Karen Carpenter, pero que ella desechó cuando descubrió que el autor, con quien romanceaba, había tenido un hijo con otra mujer.







Jones estaba muy interesado en el tema y consideró que Michael ya estaba en condiciones de asumirlo. Él aún recuerda todo el esfuerzo necesario para conseguir el final, donde el cantante da rienda suelta a los sentimientos y rompe a llorar antes de lograr decir la palabra vida.



“She’s out of my life” es para mí el epítome en la carrera de Michael Jackson y su muestra que puede cantar. Después se dedicó a temas con un gran despliegue técnico y coreográfico, pero en esta canción entregó, en mi criterio, todas sus posibilidades. Es el Michael Jackson que me gusta recordar.







Hoy hace nueve años que murió el Rey del Pop. Merece el recuerdo eterno por lo que logró en ese rumbo, pero como cantante yo lo recordaré siempre en lo sentimental…



No sé si la prueba fue tan fuerte que jamás lo volvió a hacer. De todas formas, es Michael Jackson.



Escuche el audio con el comentario de Detrás de la Música, cortesía de Frecuencia Total.

