Miguel Albán: "Nuestro torneo es bastante exigente" (+Audio)





Recientemente concluyó en la provincia de Ciego de Ávila el Campeonato Nacional de Softbol primera categoría para hombres, con la sensacional victoria, en contra de todos los pronósticos, de la selección de Santiago de Cuba.



Para el Jefe Técnico de la Comisión Nacional Miguel Albán, el certamen fue muy positivo y que se apreció un alto nivel técnico, especialmente de los softbolistas santiagueros y avileños. “El evento es bastante duro, uno de los más fuertes en el mundo. Se efectúan 15 choques en apenas 8 días. Lo hacemos así, debido a que no tenemos mucha posibilidad de jugar casi en el año y aprovechamos el certamen para eso”.



Albán señaló que la disciplina primó en el Campeonato Nacional y que surgieron nuevas figuras que pudieran ser llamadas a la preselección de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, que será anunciada en las próximas horas.





El directivo, con una amplia experiencia como director en equipos Cuba y conjuntos del territorio avileño, resaltó el momento en que se encuentra el lanzador Alain Román, quien a pesar de no poder ganar el partido final, demostró estar listo para asumir el liderazgo en la cita cafetera. “Alain está en una forma excelente. En el último juego el equipo de Ciego por primera vez estuvo debajo en el torneo. No supieron remontar, pero creo que el pitcher no tiene nada de culpa en esto. Imagínense que en el juego por el oro llegó a tirar 82 millas por horas, esto llevado al béisbol vienen siendo lanzamientos entre las 96 y las 100 millas”.



El conjunto campeón tuvo una buena representación de atletas que han estado en Series Nacionales de Béisbol, como son los casos de Andrés Reyna, Maikel Castellanos, Yersander Rodríguez, Reynaldo Lamoht, Edwuar Laverdecia, por solo citar algunos. Al respecto el Jefe Técnico del softbol cubano dijo que en todos los casos son elegibles para la venidera preselección nacional, siempre que cumplan con las exigencias del deporte. “Ya tenemos el caso del cátcher Reyna, quien estuvo en el Panamericano y lo hizo bien. Siempre que participen en el Campeonato Nacional y tengan rendimiento pueden ser llamados al entrenamiento”.



No hay dudas que la Academia Provincial de Softbol en Ciego de Ávila se ha convertido en la casa de la disciplina en nuestro país. Al respecto Miguel Albán manifestó: “Nuestra intención es que nos den la posibilidad de que aquí radique la Escuela Nacional del deporte. Consideramos que en Latinoamérica no hay un centro como este. Todavía nos falta por mejorar algunas cosas como por ejemplo contar con un gimnasio de fuerza. Ahora le estamos pasando la mano al centro para recibir a la preselección nacional. Yo soy uno de los fundadores y aquí todos los trabajadores tienen mucho sentido de pertenecía”.



