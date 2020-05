Mijaín López: Después de Tokio decidiré mi futuro (+Audio)

La Habana, Cuba.- El tres veces monarca olímpico Mijaín López (130 Kg) manifestó a Radio Rebelde que en dependencia de los que suceda en Tokio, decidirá si continúa o no con su fructífera carrera sobre los colchones.



El abanderado de la delegación cubana, quien cumple con el confinamiento en su residencia en el municipio Playa de esta capital, comentó a través de una llamada telefónica que esta postergación de los Juegos Olímpicos ya cambia la forma de ver las cosas.

Esto ahora cambia la vida. No voy a adelantar nada, pero ya no veo mi futuro en el deporte activo igual. Ya no tendremos al 2021 como año muerto. Según cómo trascurran las olimpiadas, Mijaín definirá que hará en la Lucha.