🎧 Mil gracias por estar viva





Llegamos a la sala de cuidados mínimos del Hospital Militar Manuel (Piti) Fajardo de Villa Clara y ahí estaba la mujer que durante 59 días le plantó cara a la muerte. Por su profesión, es enfermera, la había visto de cerca muchas veces, pero ahora se trataba de su vida y se propuso vivir.



Buenos días, ¿cómo estás? Mucho mejor.



El día que más ansiaba había llegado. Estaba de alta médica.



Yaquelín Collado Rodríguez es la paciente cubana que permaneció más tiempo en una unidad de cuidados intensivos (UCI) enferma con la COVID-19; estuvo allí 37 días ingresada.



Accedió a conversar con la prensa y por eso le pidió a la “seño” que la peinara y le pintara los labios; aunque no estaba conforme: “me tengo que arreglar el pelo -dijo presumida-, ya voy a ver a mi familia”.







Reside en el municipio villaclareño de Caibarién donde había llegado a mediados del mes de marzo, pues cumplía misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela. “Desde allá me escriben, dejé muchos amigos, y todos estaban preocupados por mi salud”.



El doctor Jorge Eduardo Berrio, director del hospital militar de Villa Clara, escucha complacido. “Este es un caso que estuvo 30 días asistida por un ventilador mecánico, que a nivel mundial es un predictor de mortalidad elevado”.



Sus pulmones estuvieron a punto de colapsar, pero el personal de salud lo impidió. Cumplió con todo el protocolo terapéutico aprobado por el país, dijo el Dr. Berrio, durante 26 días se le suministró Kaletra y Cloroquina, además de 6 dosis de Interferón Alfa 2b recombinante, 3 dosis del anticuerpo monoclonal Itolizumab, y es uno de los pocos casos que ha sido trombolizado en Cuba. Hoy después de 43 días está libre de la enfermedad.



El 27 de abril se le tuvo que realizar una traqueotomía, ya respira por sí sola y se le retiró la cánula endotraquial.



“Eres una guerrera”, le digo a Yaquelín. “Así me llaman ahora, pero así somos todos los trabajadores de la salud en Cuba”, riposta.



Ella es un ejemplo de los niveles de atención de la medicina cubana, dice el Dr. Berrio y señala: “A pesar de la intensidad de trabajo que requirió este caso en particular no hay personal médico o paramédico contagiado con la enfermedad, gracias a la disciplina y el empleo seguro de los medios de protección asignados por la provincia y el país”.



Hay un equipo grande que ha luchado por tu vida aquí. Sí, y quiero agradecerles a todos, pero sobre todo quiere agradecer haber nacido en este país. Vencí y vencieron ellos, deben tener un orgullo muy grande, llegué en estado crítico y me salvaron, porque Cuba salva.



Los cubanos han estado al tanto de cada parte médico ofrecido en la conferencia de prensa por el Dr. Durán; hay muchos que te tienen en sus oraciones y han pedido por tu recuperación… ¿cuál es tu mensaje para ellos? Que todo el mundo sea guerrero igual que yo, y que luchen por seguir adelante, que ayudemos a todo el que podamos, que Cuba no se pare. Aquí hay una enfermera que se va a incorporar cuando esté recuperada en el frente que sea necesario. El país me lo puso todo, no me costó nada, ni tampoco formarme, porque soy una profesional de la salud. Estoy muy feliz con la atención que he tenido, estoy muy feliz por regresar a mi casa junto a mi familia. Gracias, mil gracias por estar viva.

