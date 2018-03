Miles de catalanes reclamaron la conformación de un gobierno

2018-03-12 07:54:08 / web@radiorebelde.icrt.cu

Miles de personas marcharon este domingo en Barcelona para reclamar a las fuerzas secesionistas de Cataluña la conformación urgente de un gobierno que conduzca a la independencia de esa región española. De acuerdo con la Guardia Urbana barcelonesa, bajo el lema República ahora, la protesta fue convocada por la asociación civil soberanista Asamblea Nacional Catalana, que volvió a congregar a unas 45 mil personas. Al cierre de la manifestación, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Agustí Alcoberro, instó a la unidad del independentismo para plantar cara al gobierno de Mariano Rajoy y acabar con la intervención de la comunidad autónoma. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, el ejecutivo de Rajoy asumió las competencias de las autoridades autonómicas, que el 27 de octubre proclamaron de manera unilateral la independencia del territorio.



Demuestra sondeo que el 51 por cientos de los venezolanos votarán por Nicolás Maduro



Las últimas encuestas realizadas en Venezuela, demuestran que el 51 por ciento de los venezolanos expresó estar dispuesto a elegir al candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro, como presidente, en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, reportó Telesur. Según reveló un sondeo de Hinterlaces que fue divulgado en el programa José Vicente Hoy de la televisora local Televen, indicó que el 55 por ciento de los encuestados respondieron que votarían por el actual presidente Nicolás Maduro y el 39 por ciento por un candidato de la oposición. Por otra parte, el 11 por ciento de los consultados manifestaron que elegirían al candidato opositor por Avanzada Progresista (AP) Henri Falcón; mientras que solo un 2 por ciento lo haría por Javier Bertucci, pastor de una iglesia cristiana. También las encuestas mostraron que el 58 por ciento de los venezolanos dijo que votará en las elecciones presidenciales, mientras que 17 por ciento no lo hará y un 13 por ciento aún no tiene claro si ejercerá su derecho al voto.



Reporta diario surcoreano que Kim Jong-un quiere firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos



El líder norcoreano Kim Jong-un tiene intención de firmar un acuerdo de paz y normalizar las relaciones bilaterales con Estados Unidos con el fin de lograr la desnuclearización de la península coreana, según informó el diario surcoreano Dong-A Ilbo, citando a un alto funcionario no identificado de la oficina presidencial de Corea del Sur, reportó Rusia Today. El objetivo final de Kim Jong-un es establecer relaciones diplomáticas normales con el tratado de paz entre Estados Unidos y Corea del Norte, que incluyen abrir la embajada de Washington en Pionyang, aseguró el funcionario, que formó parte de la delegación surcoreana que visitó la capital norcoreana la semana pasada. El jueves pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aceptó la invitación para reunirse con su homólogo norcoreano en el próximo mayo, tras meses de fuertes tensiones e intercambios frecuentes de amenazas militares entre ambos líderes. Asimismo, en una cumbre aparte que se realizará entre Kim Jong-un y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y que está programada para el próximo mes, el líder norcoreano discutirá la reanudación de los intercambios culturales entre las dos Coreas y el encuentro de familias separadas, según reporta el medio.



Estudiantes protestarán para exigir control de armas en EE.UU.



Miles de alumnos en Estados Unidos protestarán el próximo miércoles para exigir al Gobierno una ley de control de armas, tras los tiroteos registrados recientemente, como el ocurrido en Parkland (Florida) donde 17 estudiantes fueron asesinados por un compañero con un rifle AR15. Algunas escuelas anunciaron que suspenderán a quienes asistan a las marchas, mientras que algunos colegios secundarios y universidades se han mostrado a favor de la manifestación. Asimismo, en Texas y Arizona algunos directores de centros estudiantiles han sido severamente criticados por suspender a jóvenes que asistieron a las recientes protestas realizadas en EE.UU., por las víctimas de Florida y en contra de la venta de armas. Algunos alumnos manifestaron su temor de ser suspendidos, sin embargo, han reiterado que participarán en las próximas convocatorias de la Marcha de las Mujeres para protestar por 17 minutos, uno por cada una de las víctimas del 14 de febrero en la matanza de Florida. El próximo 24 y 20 de abril realizarán más manifestaciones en todo el país y conmemorarán el 19 aniversario de la masacre escolar de Columbine, Colorado, en la que 13 estudiantes fueron asesinados por sus compañeros.



Fuerzas sirias toman el control de una población de Guta Oriental



Llas fuerzas gubernamentales sirias se hicieron con el control de la población de Madira, situada en la región de Guta Oriental, y consiguieron de esta forma dividir en dos áreas el principal bastión opositor de las afueras de Damasco, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Precisa la agencia española EFE que la organización No Gubernamental aseguró que las tropas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, tomaron Madira tras enfrentamientos violentos con la facción islamista Legión de la Misericordia, que opera en la zona, y destacó que las fuerzas gubernamentales, que cuentan con el asesoramiento de militares rusos, avanzaron y se reunieron con los uniformados que estaban atrincherados en el edificio de la Administración de Vehículos, ubicado en el triángulo que conforman las poblaciones de Harasta, Madira y Arbín. Asimismo, detalló que los choques armados entre los dos bandos se concentran ahora en la zona ubicada entre Madira y Arbín, próxima a la carretera que lleva a la población de Duma, la más grande de Guta Oriental. Las fuerzas gubernamentales sirias lograron ayer, sábado, aislar Duma al hacerse con el control de esa carretera, que une la urbe con las poblaciones sureñas del área y pasa también por Harasta. Las fuerzas sirias desarrollan desde mediados de febrero una ofensiva contra Guta Oriental, región ubicada al noreste de Damasco y controlada por facciones armadas opositoras, que actualmente dominan menos del 50 por ciento de la zona.



Rusia frustra atentado terrorista en la región de Saratov



El Servicio de Seguridad ruso neutralizó este 11 de marzo una célula terrorista que planeaba llevar a cabo un atentado en la región rusa de Sarátov, situada en el suroeste del país. El grupo terrorista que se trasladaba con un explosivo de tres kilos de trinitrotolueno (TNT), resultó abatido por los efectivos de seguridad. En un comunicado por el ente oficial informó que “ el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, como resultado del rápido desarrollo de acciones operativas de búsqueda de actividades sospechosas en la región de Sarátov, ha evitado un acto terrorista planeado por los miembros clandestinos de una célula terrorista”. Asimismo, en la inspección del lugar fueron halladas pistolas Tokarev y Makarov, una granada de mano y un artefacto explosivo de tres kilos de trilita (TNT) cargado de metralla.



(Haciendo Radio)