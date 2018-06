Ministra de Educación destaca el trabajo preventivo en escuelas

Cienfuegos, Cuba.- Podemos tener influencia sobre los estudiantes para que se mantengan en las escuelas, por la retención y buen rendimiento, afirmó la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella en la Reunión Nacional de Balance del Trabajo Preventivo del Curso Escolar, que tiene lugar en el Pedagógico Octavio García, de Cienfuegos.



“Estamos hablando de estudiantes que no promueven, dice, y de los que viven en medio que no son favorables y sin una buena relación entre la escuela y la familia. También del trabajo que se realiza por el Consejo de Escuela y las escuelas de educación familiar. Cada vez que perdemos un estudiante eso es derrota para el Sistema Nacional de educación”.



“Nos referimos a un estudiante que está fuera de la influencia educativa, de un colectivo pedagógico y naturalmente no podemos trabajar con él” precisó la ministra.



Subrayó Ena Elsa que se trata de retornarlos al Sistema Nacional porque el Ministerio de Educación no se puede convertir en un a portador a la cifra de jóvenes, estudiantes y adolescentes que causan baja y después la familia no tiene una influencia para que regresen a los centros escolares.



“Un indicador que sintetiza la eficiencia del trabajo preventivo que hacemos, apuntó, porque la palabra lo dice, preventivo es prevenir. Es lograr una acción para que las causas que puedan generar que el estudiante abandone el Sistema Nacional de Educación se atiendan y minimicen”.





Propósito fundamental es evaluar los resultados, planificar y asegurar el nuevo curso escolar, según las experiencias de las buenas prácticas y elevar la eficiencia sustentados en la implementación de los Lineamentos Económicos y Sociales y de los acuerdos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, así como las acciones para cumplir las metas de la agenda hacia el 2030.



Los nuevos tiempos requieren de esfuerzo, compromisos y estrategia mediante modos de aplicación dirigidos a la transformación y el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación cumpliendo con el encargo del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.



Acompañaron a Ena Elsa, la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Adela Ruiz Villazón, integrante del Buró Provincial, y la Directora Provincial de Educación, Odalys Carranza Ojeda. (Fotos de la autora)

