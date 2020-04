Ministro de Cultura de Cuba interviene en reunión virtual convocada por la Unesco

Ministro de Cultura de Cuba interviene en reunin virtual convocada por la Unesco

Este miércoles Alpidio Alonso, titular cubano de Cultura, participó en la reunión virtual de ministros del sector convocada por la Unesco. Las instituciones culturales y las organizaciones de creadores, con el apoyo de la televisión, la radio, la prensa y de múltiples plataformas comunicacionales, han concebido y respaldado centenares de acciones e iniciativas portadoras del mensaje humanista y solidario de la cultura, sentenció. Con ellas, la vida cultural no se ha apagado, y el arte y la literatura continúan presentes entre los cubanos, manifestó, a la vez que aseguró que, en medio del peligro, "asistimos a un verdadero renacimiento de la creación y la participación solidaria". Luego de tratar disimiles temas, el titular cubano agradeció a la Unesco esta iniciativa, "en un momento en el que la colaboración y la solidaridad deben prevalecer por sobre las diferencias políticas".



Convocado online XII concurso Jesús Orta Ruiz



La Filial del Grupo Ala Décima en San Miguel del Padrón —que en este mayo cumple quince años—, con el coauspicio de la Librería Municipal Luis Melián, la Oficina de Investigación y Promoción Cultural Indio Naborí, el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado y la Casa de la Décima de Güines, convocan al duodécimo concurso de glosas Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí. Las glosas, a partir de la obra poética de Naborí, podrán ser escritas en cualquiera de las estrofas de la poesía clásica, con la única excepción del verso libre. Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos y no podrán haber sido premiados en ningún otro certamen. Se otorgará un Premio Único, consistente en una obra de un artista de la plástica, $700.00 CUP y la publicación de la obra en el Sitio Web del Grupo Ala Décima. Posteriormente formará parte de una antología de premiados y finalistas. El jurado, que estará conformado por reconocidas personalidades de la poesía escrita, podrá otorgar cuantas menciones considere, así como recomendar la publicación de las obras finalistas en caso de que posean la calidad necesaria para ello. El plazo de admisión de las obras cerrará el 10 de septiembre de 2020.



Versión de Balada para Elpidio Valdés inunda las redes en homenaje a Juan Padrón



Un grupo de destacados músicos cubanos, liderados por el pianista Harold López-Nussa, rindieron homenaje al historietista y realizador Juan Padrón, con una versión del tema Balada para Elpidio Valdés, compuesto por el trovador Silvio Rodríguez para su reconocido animado. ‘A Juan Padrón, de nosotros, los niños’, es el título del material, un video casero grabado por los participantes desde La Habana, Copenhague, Los Ángeles, Madrid, Bucarest y Miami, y que recorre las redes sociales desde este lunes, como merecido tributo al creador de los más emblemáticos dibujos animados de la Isla. El video forma parte de Home Sessions (Sesiones en Casa), una serie de grabaciones en las cuales el aclamado jazzista Harold López-Nussa regala sus interpretaciones al piano en estos días de cuarentena que vive el mundo ante la propagación de la Covid-19. La iniciativa se une a los diversos homenajes que, desde distintas manifestaciones, y en especial de la música, han llegado a las redes para recordar la obra del creador de Elpidio Valdés, Vampiros en La Habana, de Filminutos y Quinoscopios y que falleciera el pasado 24 de marzo a causa de una enfermedad pulmonar.



Entrega Laboratorio Artístico de San Agustín donativo al IPK



El Laboratorio Artístico de San Agustín, proyecto cultural con sede en esa capitalina barriada del municipio La Lisa, realizó un importante donativo al IPK, necesaria contribución en estos tiempos de enfrentamiento al nuevo coronavirus. ‘Que sirva esto para otros artistas poder dar un poquito más de lo que saben y de lo que puede ir hacia el país ahora en este momento’, declaró Candelario Luaces, fundador y director de LASA sobre este significativo gesto de solidaridad. Como parte de la iniciativa del proyecto cultural, se entregaron un total de 10 camas para los cuartos de los médicos de guardia, además de la donación de unos 500 nasobucos, y se realizó el depósito a la cuenta única del MINSAP de un dinero en moneda libremente convertible recaudado por los integrantes de LASA. La contribución de este proyecto comunitario, que en sus 12 años de creado ha logrado transformar el entorno de esa barriada de la periferia capitalina, a partir de la experimentación y las confrontaciones culturales, contó con el apoyo de la filial artemiseña del Fondo Cubano de Bienes Culturales.



Canto de amor a Cienfuegos, en su cumpleaños



Este miércoles se estrenó en redes sociales el video clip del tema Nací para quererte, que el cantante y compositor Nelson Valdés dedica a la ciudad de Cienfuegos, al cumplirse 201 años de su fundación como Fernandina de Jagua. Es también el agasajo de la casa discográfica Bismusic, con un audiovisual realizado con la colaboración de la Dirección Provincial de Cultura de Cienfuegos, dirigido por Omar Leyva, con producción de José Manuel García y arreglos de Luis Ernesto Varona. El cantautor Nelson Valdés expresó que el tema Nací para quererte recoge las esencias de la ciudad y su historia, así como su relación especial con el mar. En el video clip se repasan paisajes de la urbe más importante de las fundadas en Cuba en el siglo XIX, y cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad.



‘Yo También Leo El Quijote’, la iniciativa que une artistas y héroes anónimos



Representantes de la cultura y el mundo del espectáculo de América Latina y España se han unido a héroes anónimos que combaten a diario el coronavirus en #YoTambiénLeoElQuijote, una lectura virtual de la obra de Cervantes promovida por la Agencia Efe para celebrar el Día del Libro y a la que los ciudadanos están invitados a sumarse a través de las redes sociales. La escritora española Almudena Grandes es la encargada de iniciar esta lectura colectiva en la que los participantes se han grabado leyendo un breve fragmento del Quijote, cada uno con los medios técnicos a su alcance y la gran mayoría de ellos desde el confinamiento de sus hogares impuesto por la crisis del coronavirus. Muchísimos artistas e intelectuales comparten lectura con profesionales cuyo trabajo resulta fundamental durante este período de pandemia: médicos, sanitarios, limpiadoras, trabajadoras de hipermercado o policías, a los que esta celebración pretende homenajear. Entre todos los participantes han sumado casi tres capítulos del Quijote, que, lectura a lectura, podrán seguirse hasta hoy jueves, a través de la cuenta principal de Twitter de Efe, en unos vídeos que muestran los diferentes acentos de las ricas variantes del español de ambos lados del Atlántico. También podrá verse mañana jueves en las redes sociales un vídeo elaborado por Efe que reunirá todas las lecturas del Quijote en versión secuencial.



Muere Marcos Mundstock, narrador de Les Luthiers



El buen humor está desolado. Marcos Mundstock, el mayor ingenio de los juegos de palabras en lengua española, miembro del grupo Les Luthiers, ha fallecido este miércoles en Buenos Aires a los 77 años como consecuencia de una enfermedad que le fue descubierta en febrero de 2019. Durante más de medio siglo, este descendiente de inmigrantes judíos procedentes de Polonia compuso malabarismos con el idioma español al elaborar los guiones de Les Luthiers, el grupo argentino que mezcla el humor culto con la música perfecta, y los instrumentos tradicionales con estrafalarios artilugios inventados. Las palabras buscaban a Mundstock para que él las dotara de nuevos significados, sorprendentes y desternillantes, de modo que así pudieran ampliar sus propiedades y producir la risa del público. Se hicieron amigas suyas; y deben de estar, por tanto, desconsoladas. Marcos Mundstock es probablemente el ser humano que más ha visto reír a otros. Les Luthiers han ofrecido más de 7.600 presentaciones durante sus más de 50 años de trayectoria. Y a ellas han asistido unos 10 millones de espectadores.



Zucchero entona un "himno a la vida" ante el Coliseo por el Día de la Tierra



El músico italiano Zucchero interpretará ante el Coliseo de Roma la canción inédita "Canta la vita", extraída de un tema de su amigo Bono y con la que quiere lanzar al mundo una oda de esperanza ante la pandemia del coronavirus y por el 50 aniversario del Día de la Tierra. "Días aislados, tú y yo aún aquí, como suspendidos en el tiempo". Así comienza este tema que el rockero ha entonado ante el imponente Coliseo romano, iluminado de azul para reclamar la protección del planeta, y más si cabe ante la amenaza del coronavirus. "Canta la vita" es la versión italiana de "Let your love be known", el tema con el que U2 sorprendió el 17 de marzo, día de San Patricio, y que dedicó a los médicos que enfrentan la pandemia y a los millones de personas confinadas en el mundo. A su vez la iniciativa de Italia se integra en la campaña mediática global #EarthRise en la que participan los 193 países de las Naciones Unidas y que será animada durante toda la jornada con numerosas actuaciones, debates o documentales.



