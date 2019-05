Mitrans aboga por un mejor funcionamiento de las GaZella

2019-05-04 11:52:36 / web@radiorebelde.icrt.cu

Los llamados microbuses GaZella realizarn en la capital el servicio en ruta todos los das, de seis y media de la maana a nueve de la noche, y pasadas estas horas pueden entrar en la modalidad de libre, de acuerdo con un conjunto de directivas que implementar progresivamente el Ministerio de Transporte (Mitrans) en mayo.



Marta Oramas Rivero, viceministra primera del organismo, inform hoy en conferencia de prensa que a partir de un anlisis de los principales problemas presentados por esos vehculos se aplicarn 10 nuevas medidas para perfeccionar el sistema.



Como compensacin por la limitacin del servicio libre se modifica la tarifa diaria de arrendamiento actual entre los transportistas y la empresa Taxis Cuba a 24 pesos convertibles (CUC) y 60 pesos en moneda nacional, manifest.



En beneficio de los transportistas se les garantiza mensualmente cinco das de descanso, tres sbados y dos domingos, as como un da para la liquidacin de compromisos con la agencia, durante los cuales pueden trabajar si lo desea despus de las nueve de la noche o en el da, pero solo en la ruta asignada.

El @MitransCuba implementar nuevas modificaciones al servicio de GAZelles en la capital, incluyendo el esquema de ruta, anunciado en conferencia de prensa presisida por @marta_oramas, Viceministra Primera, Jos Conesa Director de la DGTH y Jorge Luis Daz H. Director de TaxiCuba pic.twitter.com/LDgE1n71Li Ministerio del Transporte de Cuba (@MitransCuba) 3 de mayo de 2019

Durante el horario nocturno es obligatorio para los choferes llevar las luces del compartimento trasero encendidas, debido a que es un vehculo de transportacin colectiva, explic Oramas Rivero.



Se prohbe con estas nuevas medidas transportar a personas de pie o en asientos no incluidos en el diseo del equipo; adems se les otorga a los choferes cinco minutos mximos de descanso en origen y destino, siempre que no exista demanda de la poblacin.



Debido a la cantidad de horas que deben trabajar diariamente las GaZella se requiere la presencia de dos choferes, titular y trabajador contratado, con el fin de intercambiarse y as garantizar el servicio pleno de cada vehculo.

Otra de las modificaciones busca el beneficio de los usuarios ya que estipula que en los trayectos desde el lugar de residencia del chofer hacia los puntos de origen de las rutas, o hacia la agencia y viceversa, podr recoger a personas pero solo cobrar cinco pesos en moneda nacional, independientemente del kilometraje.



En respuesta a la inconformidad de los pasajeros en cuanto a las limitaciones de los recorridos se cambiar la visualidad de las rutas en los vehculos, se incrementa el tamao y adems se pondr en la cubierta del motor de los carros el origen y el destino.



La viceministra primera de Transporte aclar que luego de la instrumentacin de estas medidas se continuar evaluando el servicio, y de ser pertinente se harn nuevas modificaciones y para ello, dijo, la poblacin puede comunicarse por el telfono 18820.



(Agencia Cubana de Noticias)

Del Autor