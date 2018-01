Modotti, Tinísima bandera de Mella (+Fotos y Video)

Que sobre los abrazos nunca prevalezcan imágenes tormentosas.

Que algún día la novela pueda ser leída en el vaivén de una hamaca, muy cerca de la playa











Realmente Julio Antonio Mella murió el 11 de enero de 1929. El atentado contra su vida ocurrió el día anterior, jueves, cerca de las 9:45 pm, pero hubo tiempo de trasladarlo, moribundo, al Hospital Juárez, en la capital de México. Pasada la medianoche, ofreció su última declaración. Luego se fue, sin saber que otra guerra comenzaría a partir de entonces.



Tina Modotti sería la soldado, como tantas veces. Intentaron incriminarla. Ya ella había posado desnuda para Edward Weston y por agosto de 1928 había escrito una carta de despedida a Xavier Guerrero, pareja suya por aquellos tiempos. Sus palabras tardaron tres semanas en llegar a Moscú: lo dejaba por un hombre que la llamaba y la hacía sentir Tinísima.







Tantas veces intentaron culpar a la Modotti de la muerte de Mella que, después de uno de los registros a su casa, calificaron como objetos sospechosos una pistola calibre 45 que Xavier le había regalado a ella, las fotografías que le hizo Weston a su cuerpo en 1924 y una imagen que había tomado de Mella desnudo.



Su defensa, a cargo del abogado José María Lozano, fue un proceso difícil y agobiante, sobre todo por la valentía de vivir el luto entre titulares indecentes y acusaciones infundadas, casi sin perder la ecuanimidad.



A un mes del crimen, en una de las veladas conmemorativas, otra vez la voz de Tina Modotti dejaba claro su temple infranqueable:



“Julio Antonio Mella asesinado por el Presidente de Cuba es ahora un símbolo de la lucha revolucionaria contra el imperialismo y contra sus agentes, y su nombre es una bandera. Él está en la lucha de los obreros y campesinos en todo el continente; está en la conciencia y en los movimientos de masas de los trabajadores; está entre los que pelean junto a Sandino, está entre los huelguistas de Colombia ametrallados por el capital imperialista. En esta noche al cumplirse un mes del cobarde asesinato, nosotros honramos su memoria y prometemos seguir la victoria de todos los explotados del mundo y así honraremos su memoria es la forma que más le hubiera gustado: no llorando sino luchando”.







Más convincente que su alegato era su cuerpo, sus manos que siempre encontraban el gesto cuando su voz no hallaba la palabra y de pronto se estampaban sobre su falda evidenciando su vientre (…) Tina atraía porque aquellos hombres nunca habían visto a una mujer tan de acuerdo con su cuerpo, como si acabara de hacer el amor y la plenitud de su carne fuera contagiosa.



Solo en 1933, el mismo año en que las cenizas de Mella fueron trasladadas a Cuba, el desamor de los que no tienen bandera reveló los detalles de aquel plan ejecutado el 10 de enero de 1929: la señora Guadalupe Gil Oceguera acusó del crimen a su esposo José Agustín López Valiñas. Según sus declaraciones, José Magriñat también había participado en el complot para el cual su esposo y Arturo Zanabria conocido como ‘El hombre de la Cunagua’ fueron seleccionados como ejecutantes, por 60 dólares de recompensa.



El 10 de enero de 1929, en la calle Abraham González, a pocos pasos del departamento que compartían, Mella y Tina fueron sorprendidos por la muerte. Él recibió dos impactos de bala, uno a la altura del pecho derecho y el segundo sobre la clavícula izquierda; ella lucharía por hacer justicia a la última declaración de su Julio Antonio:



"Estoy seguro que mis agresores fueron dos individuos, enviados expresamente por el gobierno de Cuba, pues yo soy de ideas comunistas, contrarias a las del gobierno cubano. Haga constar en el acta que hace dos años me desterré de Cuba porque me pretendían matar".



El reloj marcó las 02:05 horas del 11 de enero de 1929 y el cadáver quedó en manos de Tina. Y la angustia y los deseos y la bandera que nunca podía morir…



Disfrute una emisión del programa “La Pupila Asombrada”, dedicado a Julio A. Mella y Tina Modotti:





Artículos relacionados

Del Autor