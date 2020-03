Movimiento deportivo no baja la guardia contra la COVID-19





La Habana, Cuba.- Los 548 atletas que conforman la matrícula de los Centros de Alto Rendimiento fueron trasladados satisfactoriamente a sus casas, según dio a conocer a Radio Rebelde el Vicepresidente del INDER Ariel Saínz.



El directivo señaló que estos movimientos hacia todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, fue posible gracias al apoyo del Ministerio del Transporte. “No hubo ninguna incidencia, en esta compleja y difícil evacuación, a partir de lo rápido que se tuvo que organizar. El agradecimiento al Ministerio de Transporte por el apoyo y dentro de nuestro organismo se montó con agilidad este proceso de evacuación”.



Saínz, manifestó que en los últimos días han llegado un grupo importante de atletas que estaban en el exterior y que en todos los casos cumplen el protocolo establecido por el país de estar los 14 días en centros de aislamiento.



“Hemos ido recibiendo un grupo, que apoyados por sus clubes y por las Embajadas nuestras en cada uno de esos países, han tenido la posibilidad de retornar en medio de la difícil situación que atravesamos. De todas formas mantenemos un constante intercambio con los que aún permanecen fuera de Cuba”.







Los tiradores Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez y su entrenador Meinardo Torres no podrán retornar en los próximos días de Perú, pero aseguró el Vicepresidente del INDER que están bien resguardados.



“Ellos están bien. Estamos a la espera de que podamos hacer alguna gestión para que retornen en cuanto el país abra la frontera, aunque ya se anunció que extenderán por 14 días más el estado de cuarentena”.



Ariel Saínz declaró que los peloteros Alfredo Despaigne y Yurisbel Gracial aun no tienen fecha para viajar a Japón. “Están en el periodo que se había establecido para su rehabilitación y sus estudios médicos. No se ha tomado una decisión acerca de sus regresos, que tendrá que ser conjunta entre el Club y nuestra Federación. Hoy se está limitando la salida de los cubanos hacia el exterior y ellos están al tanto de esto. Veremos cómo evoluciona esta pandemia para planificar su regreso a Japón”.



Con respecto a la 60 Serie Nacional de Béisbol, Ariel enfatizó que lo fundamental es erradicar la pandemia y después se analizaría el tema estructura e inicio del certamen.



“No sabemos cómo va a evolucionar la COVID-19. Lo que sí queremos es trasmitir que prima el deseo de que sea el espectáculo de la Serie Nacional lo que ayude a las personas a salir de este complejo momento. Siempre la estructura estaría satisfaciendo los intereses del pueblo”.



El Vicepresidente del INDER les trasmitió confianza a todos los cubanos. “Seamos disciplinados todos, cumplamos al pie de la letra las orientaciones de la máxima dirección del país. Tengan confianza en nuestro movimiento deportivo, que siempre dará el máximo para poner en el alto el nombre de Cuba”.



