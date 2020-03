Muere el compositor polaco Krzysztof Penderecki, mago de la música sacra y la sinfonía

Muere el compositor polaco Krzysztof Penderecki, mago de la msica sacra y la sinfona

2020-03-30





Penderecki murió este pasado domingo en Cracovia a los 86 años. Había nacido en Debica, Polonia, en 1933 y llegó a hacer historia en la música más reciente con un legado de obras que apostaron por los grandes formatos para una época en donde todo se tambaleó. El género sacro ocupó gran parte de su creación. Penderecki perteneció a una corriente obsesionada por mantener vivo el tronco de Bach en la música contemporánea europea. Uno de sus mayores éxitos fue precisamente su Pasión según San Lucas, una manera de completar las de San Mateo y San Juan creadas por el alemán en el siglo XVIII. Aquella obra supuso su consagración como una de las voces más interesantes de su generación después de su estreno en 1966. Pero también sus cuatro réquiems / oratorios con uno de ellos como referencia absoluta: el Dies Irae (Auschwitz Oratorio), que llegó a ser interpretado por 1.400 músicos en alguna ocasión. Sin ánimo de alejarse del gran público, fue reconocido en todo el mundo y logró en España el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2001. Los ecos de su música resonaron también en el cine. No sólo con partituras originales para el medio, como la de El manuscrito encontrado en Zaragoza (1964), de Wojciech Jerzy Has, una de las obras más adelantadas del género entre las bandas sonoras. También con adaptaciones de otras creaciones suyas para películas de gran éxito de público, como El resplandor, de Stanley Kubrick o El exorcista, de William Friedkin. Allí suena su Concierto para chelo, compuesto en 1971 o fragmentos de su Polymorphia, que cuadran con el ambiente atosigante de ambas obras. Ganó además cuatro Grammys en su carrera y compuso encargos para instrumentistas; la exploración de nuevas sonoridades también caracterizó su música. Inventó instrumentos para obras concretas, como Las siete puertas de Jerusalén. Para la obra citada, Penderecki inventó un tubáfono a base de madera con extensiones de plástico que lograba un sonido más grave que el de la percusión y que llegó utilizarse en obras de otros compositores.



Plácido Domingo, ingresado en un hospital de Acapulco por Covid-19



El tenor español Plácido Domingo, ha sido ingresado en un hospital de Acapulco, México, tras haber dado positivo por Covid-19 en una prueba voluntaria el domingo pasado. Un portavoz de la familia ha informado que el cantante se encuentra estable y permanecerá en el hospital tanto como los doctores lo consideren necesario hasta una esperada completa recuperación. El tenor de 79 años ha enfrentado la parte más crítica de la enfermedad, según han informado los medios locales de la ciudad costera. Y su familia espera que sea dado de alta en los próximos días. En Acapulco pasará el resto de su convalecencia, donde posee una propiedad en una de las playas de la bahía mexicana. El pasado domingo había anunciado en sus redes sociales que había dado positivo en la prueba de coronavirus. Se la había hecho de forma voluntaria tras presentar el cuadro de síntomas característico de esta enfermedad: tos seca y fiebre. El tenor, que este mes se había apartado de escenarios y teatros definitivamente después de haber sido acusado de cometer abusos y propasarse con mujeres, y de la aparición de un informe que corroboraba las acusaciones, concluía su mensaje pidiendo la colaboración de la ciudadanía para combatir la pandemia. “Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, para así poder volver a nuestra vida diaria normal lo más pronto posible. Sigan las pautas y regulaciones de su Gobierno local para mantenerse a salvo y protegerse no solo a sí mismos, sino a toda nuestra comunidad”. Este viernes por la noche, el presidente mexicano López Obrador compartía el mismo anuncio que hizo el cantante hace una semana: “Quédense en casa. En México han sido reportados 717 casos hasta este sábado y 12 fallecidos.



Festival online Mujeres de cine otorga premio de fotografía



La fotógrafa Neus Ollé se alzó con el premio RC Service a Mejor directora de fotografía en el primer Festival online Mujeres de Cine, previsto hasta el 31 de marzo. El jurado decidió otorgarle el reconocimiento por su trabajo en la película La hija de un ladrón, opera prima de Belén Funes. Ollé suma este lauro a otros galardones que ha recibido en su carrera, como el Premio Gaudí a mejor fotografía que obtuvo por El canto de los pájaros, de Albert Serra, estrenada en el Festival de Cannes. El primer Festival online Mujeres de Cine, dedicado íntegramente al cine dirigido por mujeres, cuenta con una sección oficial en la que compiten 15 filmes. Las cintas participantes optan por un Premio del público y los internautas tienen la oportunidad de votar a la mejor película desde la propia web del festival, favoreciendo con su participación del empoderamiento de las cineastas. La directora del festival, Ana Palacios, destacó que ante el impacto del nuevo coronavirus en España y el resto del mundo, la cita online es una posibilidad de trabajar por visibilizar el cine hecho por mujeres y así contribuir a fomentar la igualdad de género.



La Ópera de París abierta en línea en tiempos de Covid-19



Sin una idea real de cuándo sus espectáculos volverán a deleitar a franceses y extranjeros, la renombrada Ópera de París abre sus puertas virtuales para el disfrute de ballets, sinfonías y óperas en tiempos de la Covid-19. Las medidas gubernamentales para enfrentar la epidemia causada por el coronavirus Sars-Cov-2, que incluyen una cuarentena vigente desde el 17 de marzo, obligaron a suspender todas las presentaciones de la institución fundada por Luis XIV en 1669, en sus sedes actuales: el Palacio Garnier y el Palacio de la Ópera de la Bastilla. Mientras esperan por el momento de volver a abrir, ofrecen contenidos originales y gratuitos para no romper el vínculo durante esta separación forzada, señaló en un comunicado la dirección, en el cual adelantó la cancelación de todas las presentaciones. La propuesta abarca el acceso a grabaciones de eventos, visitas detrás de escena, la revista especializada Octave y la plataforma digital La tercera escena, que permite descubrir un universo desconocido para muchos. Asimismo, la Ópera de París proyecta a través de su página web y de Facebook un espectáculo cada lunes en la noche, como los ballets El lago de los cisnes y Giselle, la ópera Don Giovanni y las sinfonías de Tchaikovski. A veces difícil de acceder por los precios y la alta demanda que generan sus presentaciones, la Ópera de París ofrece la oportunidad de pasar el confinamiento cerca de la cultura universal.



Cómo disfrutar de las artes visuales desde casa



Cuando museos y galerías del mundo cierran sus puertas a consecuencia de la pandemia del coronavirus, múltiples iniciativas se alzan para acercar el arte a cada una de las casas y que usted pueda continuar instruyéndose a pesar del aislamiento. Desde internet pueden acercarse a muchas propuestas de tele-actividades, en donde colecciones de artistas de diferentes países y siglos se ofrecen en recorridos virtuales, además de los que proponen artistas contemporáneos en las redes sociales. Las diversas manifestaciones de las artes visuales pueden ser una gran compañía ante el deseo de consumir arte en familia. Google Arts & Culture ofrece 2000 opciones aproximadamente de museos y galerías de diversas culturas del mundo, con las que puedes interactuar y obtener los datos de sus artistas de preferencia. Imágenes con alta resolución para que no se pierda detalle de las obras, semejarán una experiencia real de visita, en donde puedes encontrar información sobre las corrientes artísticas desarrolladas en diferentes espacios vitales. Algunas galerías cubanas muestran también en las redes sociales el quehacer contemporáneo de los artistas más destacados de la Isla. Provincias como La Habana y Holguín en sus perfiles de Facebook institucionales remiten a artículos de críticos y periodistas que han escrito sobre la muestra o sobre la trayectoria del exponente. Seguramente a medida que pasen los días, otras galerías y museos cubanos elegirán estas opciones como vía para permanecer abiertos. Sea prudente, quédese en casa.



Estrellas de la música ofrecen concierto para recaudar fondos contra el coronavirus



Billie Eilish cantó desde su sofá, Elton John tocó el piano junto a sus hijos, y los Backstreet Boys cantaron una armonía desde cinco locaciones, así como docenas de músicos pusieron una recaudación de fondos para los guerreros que luchan contra el nuevo coronavirus. Estos artistas actuaron desde sus hogares para el espectáculo titulado iHeart, Concierto desde la sala para América, y también incluyó a Mariah Carey, Camila Cabello, Alicia Keys, Shawn Mendes y Sam Smith. El show de una hora de duración, transmitido sin comerciales en el canal de televisión Fox, ha sido el mayor esfuerzo conjunto en medio de esta pandemia, que se ha realizado, justamente, para levantar el ánimo, recaudar dinero para aquellos que más lo necesitan, e insistir en las precauciones y medidas que todos debemos tomar. Igualmente, médicos, enfermeros, camioneros, personal de mercados y demás trabajadores esenciales, ofrecieron sus experiencias e historias de vida en estos momentos de tanta tragedia.



Lionel Richie pide permanecer unidos para combatir el Covid- 19 y valora la posibilidad de volver a grabar We are the world



El cantante norteamericano Lionel Richie ha pedido que se permanezca unidos para combatir la pandemia del coronavirus y valora la posibilidad de volver a grabar We are the world, canción que compuso junto al desaparecido Michael Jackson. El artista ha declarado que pensó en componer una canción de aliento frente a la situación, pero cada vez que lo intentó le venían nuevamente las palabras de We are the world, de la cual se está cumpliendo el aniversario 35 de su publicación el 7 de marzo de 1985. Acerca del aniversario confesó que hace dos semanas atrás habló con Quincy Jones sobre el tema, pero acordaron no hacer nada al respecto, porque no era el momento, a pesar de que su mensaje estaba claro. Sin embargo, sí se ha planteado en serio grabarla nuevamente, el problema está, dijo, en cómo organizar a los cantantes, músicos, técnicos y productores que, por las recomendaciones de aislamiento en Estados Unidos, es prácticamente imposible que se reúnan. Desde que se dio a conocer We are the world esta ha servido para recaudar fondos a raíz de algunas catástrofes mundiales, o de hechos como la hambruna sufrida en diferentes países africanos, especialmente en Etiopía, durante los años ochenta y el terremoto de Haití en 2010, entre otros.



