Mueren cinco personas por el fuerte sismo que sacudió a México 2020-06-24 08:03:58 / Haciendo Radio

Unas cinco personas murieron y una treintena resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 7,5 que sacudió este martes una amplia zona del Sur y centro de México, y cuyo epicentro se situó en el estado de Oaxaca. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Mura informó de que el sismo, se originó a 23 kilómetros al sur de la localidad de Crucecita, y que causó graves daños en la región y la desaparición de, al menos, seis personas. Además, el terremoto dejo daños estructurales importantes en infraestructuras y carreteras y diferentes edificios, como templos, hospitales y viviendas, y en la capital homónima del estado de Oaxaca el suministro de electricidad fue restablecido después de varias horas y que afectó a 2,6 millones de personas. Entre los fallecidos hay un obrero que en el momento del terremoto se encontraba trabajando en la refinería Antonio Dovalí Jaime, de la estatal petrolera Pemex, ubicada en la ciudad de Salina Cruz, donde el seísmo provocó una pequeña explosión en la plataforma, que no ha sufrido mayores daños, y esta persona murió una vez trasladado al hospital a causa de las quemaduras. El resto de personas murieron a causa de desprendimientos de tierra y derrumbes de algunos edificios, todos ellos en diferentes localidades de Oaxaca, según la información de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Gobierno.



Afirma Putin que la humanidad debe enfrentar la amenazas en conjunto



El mundo requiere enfrentar de conjunto las amenazas actuales y da importancia especial al valor del humanismo, declaró hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, al intervenir en el Desfile de la Victoria, en la Plaza Roja. Durante la ceremonia y revista militar por el aniversario 75 de la derrota del fascismo alemán, Putin destacó que el Ejército Rojo nunca buscó nada fuera de su territorio y solo se ocupó de cumplir con su deber humano y de justeza, así como de volver a casa con sus allegados. Nadie sabe que hubiera sido del mundo si la Unión Soviética no hubiera derrotado a más de 600 divisiones del fascismo nazi, liberado a Europa de los ocupantes y al pueblo alemán de la ideología nazi-fascista, sentenció el presidente de Rusia Vladimir Putin. Ante una formación de más de 13 mil militares, parte de los cuales vistieron con los trajes tradicionales de la época de la Gran Guerra Patria, el mandatario ruso recordó a los millones de combatientes de todas las repúblicas de la Unión Soviética que participaron en la Gran Guerra Patria.



Crece el respaldo al pedido del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos



En Francia cobra fuerza una campaña en línea para promover la entrega del premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas Henry Reeve, y hoy se hacen nuevos llamados para el otorgamiento de ese reconocimiento. Esa iniciativa en estos momentos es respaldada por más de 200 organizaciones y personalidades de diversas partes del mundo y que buscan distinguir la solidaridad de los profesionales de la salud cubanos en los últimos 15 años, desde la creación del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, y en particular su aporte actual a la lucha global contra la COVID-19. El portal francés de peticiones MesOpinions.com y un grupo de Facebook conforman las herramientas fundamentales de la campaña activada por las asociaciones Cuba Linda y France Cuba, y donde se pueden leer mensajes de admiración por la actuación de los médicos cubanos como el escrito este miércoles por un internauta que expresaba, 'Porque son los primeros y los únicos que ofrecen ayuda directa y no esperan nada a cambio. Gesto y gente de corazón!!!!! Bravo por ellos!' .Mientras, en el grupo de Facebook, creado para aglutinar a quienes abogan por la entrega del Nobel de la Paz a los médicos cubanos, llegó hoy a casi tres mil 500 miembros.



Reporta la OMS casi nueves millones de contagiados por la COVID-19 en el Mundo



La COVID-19 acumula casi nueve millones de casos confirmados en todo el mundo, según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud divulgadas este martes. Hace apenas una semana el orbe llegó a los ocho millones de casos positivos del nuevo coronavirus y en solo siete días se contabilizó un millón de nuevos contagios, una velocidad de propagación inédita desde el inicio de la pandemia, y la víspera ya se acumulaban 8,9 millones de casos, de acuerdo con la organización de salud mundial, aunque estadísticas de otras entidades indican que los nueve millones ya fueron superados. También, la Organización Mundial de la Salud contabilizó casi 470 mil fallecimientos, y América se mantiene como el continente más afectado en el mundo con 4,4 millones de enfermos, la mitad del total de los contagiados con la COVID-19 en el mundo. Mientras, Estados Unidos lidera la lista de países más impactados por la actual pandemia, con 2,2 millones de personas positivas de la COVID-19 y más de 119 mil decesos, mientras le sigue Brasil, con más de un millón de casos y 50 mil muertes.



Deja el nuevo coronavirus 256 casos en Beijing, pero muestra una tendencia a la baja



El actual brote de la COVID-19 en la capital China de Beijing, totalizó hoy 256 enfermos, pero el reporte de solo siete casos en las últimas horas respalda las previsiones oficiales sobre su posible contención en breve. Dos son pacientes confirmados, cuatro son sospechosos, un asintomático, y todos fueron localizados en los distritos de Daxing y Fengtai, este último es el más afectado y en su mercado mayorista de alimentos Xinfadi fue por donde comenzó el foco. Por otro lado, los especialistas estiman que la situación epidemiológica en Beijing muestra una tendencia a la baja y podría terminar en una semana gracias a las medidas adoptadas y la amplia capacidad de pruebas realizadas para detectar nuevos casos de la COVID-19. Además, en Beijing se realizaron exámenes a casi tres millones de habitantes e incluyó entre los grupos prioritarios a trabajadores de 36 sectores, entre ellos de la construcción, servicios de entrega rápida, supermercados, restaurantes, centros comerciales, bancos, empresas de catering y de taxis. Según la Comisión Nacional de la Salud, China reporta cuatro mil 634 muertos, 100 pacientes asintomáticos y 85 mil 98 casos de contagios de la COVID-19, de ellos mil 888 son mayormente compatriotas retornados desde el exterior.



Recordarán en Venezuela el aniversario 199 de la batalla de Carabobo



Orgullosos de su historia patria los venezolanos recordaran hoy el aniversario 199 de la Batalla de Carabobo, ofensiva militar que selló la independencia del país y abrió el camino para la libertad definitiva de la América Latina. El 24 de junio de 1821, en una llanura ubicada al suroeste de la ciudad de Valencia y al norte de la quebrada de Las Manzanas y Carabobo, que da nombre el campo, el ejército libertador al mando del General Simón Bolívar libró una de las contiendas más importantes de la gesta emancipadora de Latinoamérica. La crucial Batalla de Carabobo es considerada la más trascendente contienda librada en este país suramericano, pues marcó el fin del dominio de la corona española sobre este territorio y aseguró la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Esta fecha es de gran trascendencia histórica para los venezolanos, quienes conmemora el legado de la soberanía cuyas banderas se alzan hoy en el país contra las agresiones de los Estados Unidos y sus aliados.



Se convierte China en el primer país de iniciar los ensayos en la tercera fase de una nueva vacuna contra la COVID-19



China es hoy el único país del mundo con un candidato de vacuna contra la COVID-19 en la tercera fase de ensayos en humanos, luego de unir fuerzas con Emiratos Árabes Unidos para llevar adelante el proceso. Ambos países hace unas horas dieron inicio al estudio clínico de una inyección de tipo inactivada obtenida por el Grupo Nacional Farmacéutico Sinopharm, y esta es la primera vez que un producto chino se pruebe en el exterior. La empresa saudita, Abu Dhabi-based Group 42 trabajará con la china en la investigación y ofreció servicios de inteligencia artificial. Sinopharm da este paso tras anunciar la pasada semana que su preparado vacunal se convirtió en 'el primer candidato en el mundo que demostró inmunogenicidad favorable y seguridad', y explicó, la vacuna fue efectiva en la estimulación del sistema inmune durante la primera y segunda etapa de ensayos, no arrojó efectos adversos de importancia, y se aplicó a 1 120 individuos sanos de entre 18 y 59 años de edad, y la tasa de seroconversión de los anticuerpos neutralizadores alcanzó el 100 por ciento. Mientras, el diario Global Times destacó que estados como Canadá, Brasil, Malasia y Reino Unido se mostraron dispuestos a trabajar con China en las investigaciones del nuevo candidato vacunal contra la COVID-19, pues se necesita probarlos en el extranjero ante la caída de casos del nuevo coronavirus en el país.



Revela nueva encuesta la ventaja de Biden sobre Trump de cara a las próximas elecciones



El exvicepresidente Joe Biden muestra una ventaja de 12 puntos porcentuales sobre el mandatario Donald Trump de cara a las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos, según un nuevo sondeo difundido. En nueva encuesta, realizada por el Centro de Estudios Políticos Estadounidenses de la Universidad de Harvard y la firma Harris Insights and Analytics, además reveló que el 56 por ciento de los votantes probables darían su apoyo a Biden, virtual candidato demócrata para esa nueva cita en las urnas. Mientras tanto, un 44 por ciento de los entrevistados dijo que respaldaría a Trump, con lo cual el exvicepresidente duplicó la ventaja de seis puntos porcentuales que obtuvo en un sondeo similar efectuado por esas instituciones el pasado mes. Estos resultados que muestra esta nueva encuesta están en línea con otros sondeos nacionales recientes que reflejan que Trump pierde terreno incluso en estados donde la votación va hacer reñida y que determinarán las elecciones, y cuando los votantes critican las respuestas del presidente a varias crisis que afectan al país, incluida la pandemia de la COVID-19 y las protestas a favor de la justicia racial.