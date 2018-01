Muestra fotográfica dedicada al Che en la alcaldía de París

Desde el 20 de diciembre de 2017, la alcaldía de la capital francesa invita a visitar la exposición “Che en París”, una muestra organizada por la asociación Pachamama para recordar el medio siglo del asesinato del revolucionario universal y los noventa años de su nacimiento el próximo 14 de junio.

Reportes de medios de prensa desde la ciudad luz resaltan las varias facetas del Che que se exhiben en una sala de la alcaldía de París. El lector insaciable, sus prácticas deportivas, sus viajes, su vida como guerrillero, sus estudios marxistas y de medicina, y también su afición por el arte como poeta y fotógrafo, tienen su expresión allí.

Una serie de fotos documenta también los pasos del Che por París y se exhibe además una réplica de la moto ‘La Poderosa’ con la que Ernesto Guevara y su amigo Alberto Granado realizaron una parte de su viaje por América Latina a inicios de 1952.

“Che en París” presenta también una serie de obras contemporáneas inspiradas en la vida del revolucionario creadas por una veintena de pintores, escultores y diseñadores.

La alcaldesa de Paris, la socialista Anne Hidalgo, en su cuenta de la red social Twitter publicó un comentario en el que expresa que “Con la exposición ‘Che en París’, la capital rinde homenaje a una figura de la revolución que se ha convertido en un ícono militante y romántico.”

Sus palabras han generado comentarios indignantes de políticos de derecha y de centro derecha franceses contra el Che, así como de algunos sectores del exilio cubano que en gran parte desconocen la historia.

Sin embargo, parisinos y turistas visitan la exposición. Corinne Cartier, una francesa profesora de español, declaró a un medio de noticias digital que al ver una exposición sobre el Che decidió entrar inmediatamente. “El destino del Che me fascina, murió a los 39 años, yo tengo esta edad, entonces quizás me identifico. Admiro su ideal, las ganas de cambiar todo. Su voluntad de dedicar su ser a algo más grande que él, me fascina y me da curiosidad.”

Esta no es la primera vez que París acoge una exposición dedicada al Che. En octubre pasado la UNESCO homenajeó a Ernesto Che Guevara con una muestra de fotos exclusivas de la agencia de noticias Prensa Latina.

Desde 2013 la UNESCO decidió incluir la colección “Vida y la obra del Che” en su programa Memoria del Mundo.

Quienes deseen acercarse al legado del Che tienen la oportunidad de visitar de forma gratuita la exposición “Che en París” hasta el 17 de febrero.



(Cubadebate)