Mujer... el mundo está amueblado por tus ojos (+Videos)



La primera vez que escuché sobre el poeta uruguayo Mario Benedetti cursaba estudios preuniversitarios; bien lo recuerdo.



Aquella parecía una mañana común; salvo, porque era ocho de marzo y como cada fecha significativa, nuestro matutino no podía pasar por alto la efeméride.



¿Y si Dios fuera mujer?

pregunta Juan sin inmutarse,

vaya, vaya si Dios fuera mujer

es posible que agnósticos y ateos

no dijéramos no con la cabeza

y dijéramos sí con las entrañas.



Según Jorge, el poema se lo entregó la profesora de Literatura Dania Herrera, quien le sugirió hacer una lectura sincera y cadenciosa; tarea, que tomando en consideración las dotes de orador de mi amigo, resultó un trabajo para nada difícil.



A la intrépida lectura de mi compañero, le precedió un recorrido por la impronta de la mujer en la historia de la humanidad.



De esa forma, el periplo abarcó las pasiones y poder de Cleopatra, el heroísmo de una Juana de Arco que se convirtió en leyenda durante la Francia de Carlos VII; la agudeza de María Curie, la determinación de Mata Hari, la destreza literaria de Virginia Woolf, el talento de Frida Kalho, la compasión de Teresa de Calcuta; el virtuosismo de Edith Piaf y María Callas; además, de las influencias sociales de Indira Gandhi, Evita Perón y Diana de Gales.



Así, hasta aterrizar en nuestro contexto, donde, desde la colonia, episodios realmente memorables fueron protagonizados por mujeres.



Una de ellas fue la esclava de origen Lucumí Carlota, quien se sublevó en 1843 y dirigió una rebelión que logró extenderse hasta los ingenios Ácana, Concepción, San Lorezo y San Miguel; la misma Carlota que dio nombre a la misión internacionalista de Cuba en la República Popular de Angola.



Trascendieron además, la capitana Adela Azcuy, quien participó en más de cuarenta combates; la heroína de Jicarita María Hidalgo, la que con siete heridas en su cuerpo no dejó caer nuestra bandera en la decisiva batalla.



Enriqueta Faber, como la primera fémina en matricular estudios superiores en Cuba, las poetisas Gertrudis Gómez de Avellaneda y Luisa Pérez de Zambrano y la esclava Bayamesa Rosa, que alcanzó los grados de capitana, participando de forma activa en numerosas cargas al machete.



Escuche la canción "La Bayamesa" interpretrada por Diana Fuentes, David Blanco y Buena Fe:







Pero, es casi un sacrílego hablar de nuestra historia y sus mujeres sin mencionar a la Madre ineludible de la Patria, una Mariana Grajales; cuya anatomía genital no condicionó la bravura y estirpe quijotesco de su ser.



Luego, y vinculada a nuestros procesos independentistas llegaron Haydeé y Celia y Vilma y Lidia y Cloromida y las Marianas… y Teté Puebla.



A la par Carilda Oliver, Alicia Alonso, Rosa Fornés, Amelia Peláez, Omara Portuondo, Rita longa, Antonia Eiriz y otras tantas, hacían Patria desde las meditabundas propiedades revolucionarias de las artes.





Aunque, salvando las distancias entre los méritos de cada mujer cubana, cabe acotar que toda fémina antillana es una heroína en su propio espacio y tiempo.



Lo son Milagros Veliz y Rosa María Panadero; también mis colegas Yelena Rodríguez, Dayneris Navarro y Layneris Carbonell, quienes al abandonar ciertas comodidades en sus respectivas provincias, apuestan por un futuro mejor en la capital de todos los cubanos, y en las cuales se resumen las virtudes de las todas féminas de la Isla.



Vea un fragmento de la última entrevista concedida por Isabel Moya, digno ejemplo de la mujer cubana:







Sucede, y bien lo dijo nuestro Apóstol: “Sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre”.



Cada uno, como afirmara Gabriel García Márquez, necesita en todo momento una mujer que lo lleve de la mano en las tinieblas de una realidad que ellas conocen más; y en las cuales se orientan mejor con menos luces.

