Mujeres conmemoran su día con huelga para exigir sus derechos

2018-03-08 10:22:26 / web@radiorebelde.icrt.cu

En al menos 41 países de cinco continentes las féminas realizan una huelga para exigir que se cumplan sus derechos. En el marco del Día Internacional de la Mujer el lema “Si nosotras paramos, para el mundo”, agitará el mundo en un hecho sin precedentes. "Si nosotras paramos, para el mundo", es la consigna de miles de mujeres en el mundo que solicitan el cese del machismo, entre otras reivindicaciones. La huelga feminista, que algunos medios aseguran se efectuará hasta en 170 países, ya se lleva a cabo en España, donde los sindicatos avalaron los paros laborales, de consumo, de cuidados y de cuidado domésticos por 24 horas. En el país europeo las mujeres han salido a las calles para reivindicar igualdad de derechos y oportunidades, y el fin de todas las formas de violencia machista. En algunos sitios, como la emblemática Puerta del Sol de Madrid (capital) han caceroleado.



Huelga nacional en Italia por los derechos de las mujeres



Con una huelga nacional de 24 horas para protestar contra la violencia de género se celebra hoy en Italia el Día Internacional de la Mujer, convocada por el movimiento ''Ni una menos'' y varias organizaciones sindicales. Esta movilización en Italia forma parte del paro global de los sectores públicos y privados que se desarrollará en 70 países para protestar por la precariedad, la discriminación y la violencia de género en todas sus formas, opresión, explotación, sexismo, racismo, homo y transfobia. La consigna 'Ni una menos' retumbará en las calles de norte a sur de la península en rechazo a la violencia masculina y a favor de transformaciones radicales de la sociedad por parte de quienes se niegan a seguir siendo víctimas de normas de género, roles sociales impuestos y relaciones de poder generadoras de malos tratos. El paro, programado para todo el día en diferentes momentos y lugares, con horarios de garantía para casos excepcionales, incluirá el transporte terrestre, aéreo y ferroviario y se extenderá a otros sectores e instituciones como escuelas, universidades, centros de investigaciones y entidades del sistema sanitario nacional. Las expresiones de protestas se desarrollan en esta capital y otras ciudades como Milán, Turín, Nápoles, Florencia, Bolonia y Génova en las cuales se anunció por los organizadores el paro del transporte en diferentes modalidades, aunque en otras ciudades están previstas manifestaciones de calle.



Denuncia Nicolás Maduro las presiones de Estados Unidos a las elecciones



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos ejerce presiones sobre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para que desista de enviar una misión observadora a las próximas elecciones que se realizarán en su país, publicó Prensa Latina. Durante la clausura la víspera del evento de solidaridad Todos Somos Venezuela, celebrado en el teatro Teresa Carreño, de Caracas, Maduro exigió en nombre de los venezolanos que ONU se incorpore a las acciones fiscalizadoras y de acompañamiento del proceso eleccionario en Venezuela. Al respecto, la semana pasada el mandatario Nicolás Maduro, aspirante a la reelección por las fuerzas revolucionarias, firmó un acuerdo de garantías electorales con dos de los candidatos de la oposición Henri Falcón y Javier Bertucci, documento que incluyó la solicitud a la ONU de enviar una delegación observadora a los próximos comicios presidenciales. También en el acto de solidaridad con Venezuela, Nicolás Maduro invitó a los participantes a presenciar la trasparencia de los comicios presidenciales, de consejos legislativos estaduales y municipales previstos para el 20 de mayo venidero. Así, Maduro ratificó la invitación extendida con anterioridad a los participantes en el evento Todos Somos Venezuela por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez; y por el canciller, Jorge Arreaza.



China amenaza a EEUU con una respuesta adecuada a guerra económica



El Gobierno de China advirtió de que responderá de manera apropiada a la posible guerra comercial de Estados Unidos, después de que las autoridades de la Casa Blanca decidieran imponer aranceles a ciertas importaciones baratas, especialmente del gigante asiático. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, aseguró hoy que las medidas de EE.UU. solo ponen en peligro los intereses de todas las partes, e insistió que una guerra comercial no es forma correcta para poner fin a los problemas. Enfatizando que China y Estados Unidos no tienen razones para ser rivales, ha señalado que Pekín “no necesitará desplazar a Estados Unidos”, si bien ha aseverado que en caso de ser necesario no dudará en dar una respuesta adecuada. A principio de este mes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que planea aplicar un arancel del 25 % a las importaciones de acero y de 10 % a las de aluminio con el pretexto de proteger la industria norteamericana. “Especialmente dada la globalización de hoy, elegir una guerra comercial es una prescripción errónea. El resultado solo será perjudicial”, ha precisado para luego sentenciar que “China tendría que adoptar una respuesta justificada y necesaria”



Rusia denuncia distorsiones de EEUU sobre cita Lavrov-Tillerson



Rusia denunció hoy las distorsiones de Estados Unidos sobre la organización de una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Serguei Lavrov y el secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, en Etiopía. La embajada rusa en Washington felicitó a la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, por el Día Internacional de la Mujer, antes de acusarla de divulgar informaciones incorrectas sobre la posibilidad del citado encuentro. Lavrov visita mañana Addis Abeba, la capital etíope, y se hospeda en el mismo hotel, donde también tiene previsto pernoctar Tillerson, por lo cual la parte rusa consideró posible efectuar una reunión allí entre ambos diplomáticos, comentó la prensa capitalina. De acuerdo con la vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, una notificación con tal propuesta fue enviada al Departamento de Estado, pero ello careció de alguna respuesta. Sin embargo, Nauert declaró ayer que desconocía de alguna petición rusa en ese sentido.



