My Funny Valentine, un standard no tan estándar

My Funny Valentine, un standard no tan estndar





Hay creaciones artísticas desgarradoras. Algunas, muchas veces tienen el poder de resemantizar sus propias esencias creativas y sentimentales. Tal es el caso de My Funny Valentine un standard de jazz compuesto por Richard Rodgers, con letra de Lorenz Hart.



Aunque son innumerables las versiones de esta canción, su estreno ocurrió en el año 1937, en Babes in Arms un musical de Rodgers y Hart que se representó en Broadway durante ocho meses. Sin embargo, pese al éxito de este musical, My Funny Valentine comenzó a considerarse como imprescindible luego del éxito que cosechó con este tema el trompetista y vocalista Chet Baker en la década de 1950.



Baker la interpretaba en versión instrumental y vocal y aunque parezca contradictorio, Miles Davis trató de hacer suyo este standard a partir de 1956, mucho después que el taciturno Baker, quien la había interpretado incluso antes de la primera grabación que hiciera del tema en 1952, a las órdenes de Gerry Mulligan.





El trompetista y vocalista Chet Baker, uno de los más grandes baladistas de todos los tiempos. Foto: Internet



Para muchos ha sido siempre un misterio cómo una canción referida a los defectos físicos del ser amado se convirtió en una da las baladas más versionadas de la historia musical. Pero es que su línea melódica es desconcertante, y sus frases musicales están llenas de sentimiento.

Su letra es una oda al amor verdadero, no a la atracción física, pues no hay nada más hermoso que reconocer que: Your looks are laughable, un-photographable. Yet you're my favourite work art (Tu apariencia es ridícula, infotografiable. Sin embargo, eres mi obra de arte favorita)



Aun cuando este tema se considere un standard, Frank Sinatra la eligió para abrir su álbum Songs for Young Lovers, publicado en 1954. A partir de entonces My funny Valentine emergió de la subcultura jazzística, que no obstante ha sido su principal cultivadora, aunque otros géneros se han apropiado de la versatilidad de su melodía.



Por solo mencionar algunos, Chet Baker, Miles Davis, Charlie Parker, Stan Kenton, Duke Ellington, Sara Vaughan, Ben Webster, Etta James, Artie Shaw, Rachell Ferrell, Sting, Michael Bubble y Seal forman parte del amplio abanico de estrellas que han interpretado My Funny Valentine, una canción que muestra la gandeza espiritual del ser humano.

A su consideración ofrecemos una versión realizada por algunos de los jazzistas cubanos más talentosos. El arreglo es propio de la interpretación creativa del saxofonista Michel Herrera, quien escogió a la excelente vocalista Yanet Valdés para representar un verdadero sentimiento.



Del Autor